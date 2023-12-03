Hava bugün nasıl olacak? Sıcaklık artıyor
© AAMeteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklıklarındaki artış hafta sonuna kadar sürecek. Yurtta yağışlar etkisini tamamen yitirirken hava sıcaklıkları 30 dereceye yaklaşacak.
© AA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre bugün Trakya kesimi, Kıyı Ege, İstanbul, Çanakkale ve Muğla çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ayrıca sıcaklıklarda mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde artış var.
Yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi, Kıyı Ege, İstanbul, Çanakkale ve Muğla çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülke genelinde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarına güney yönlerden, yarın (Pazartesi) Marmara'nın batısında kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 16
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu 25
Adana: Az bulutlu 23
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 26
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 23
Erzurum: Az bulutlu 7
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 15
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu 25
Adana: Az bulutlu 23
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 26
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 23
Erzurum: Az bulutlu 7
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 15