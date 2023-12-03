https://sputniknews.com.tr/20231203/hava-bugun-nasil-olacak-sicaklik-artiyor-1078022554.html

Hava bugün nasıl olacak? Sıcaklık artıyor

Hava bugün nasıl olacak? Sıcaklık artıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre bugün Trakya kesimi, Kıyı Ege, İstanbul, Çanakkale ve Muğla çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinin... 03.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-03T09:12+0300

2023-12-03T09:12+0300

2023-12-03T09:12+0300

türkiye

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

sıcaklık

sağanak

sağanak yağış

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Yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi, Kıyı Ege, İstanbul, Çanakkale ve Muğla çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülke genelinde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarına güney yönlerden, yarın (Pazartesi) Marmara'nın batısında kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara: Parçalı ve az bulutlu 16 İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20 İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21 Bursa: Parçalı ve çok bulutlu 25 Adana: Az bulutlu 23 Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21 Samsun: Parçalı ve az bulutlu 26 Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 23 Erzurum: Az bulutlu 7 Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 15

https://sputniknews.com.tr/20231201/meteorolojiden-uyari-saganak-yagis-ve-firtina-etkili-olacak-1077979030.html

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