https://sputniknews.com.tr/20231201/meteorolojiden-uyari-saganak-yagis-ve-firtina-etkili-olacak-1077979030.html
Meteoroloji'den uyarı: Sağanak yağış ve fırtına etkili olacak
Meteoroloji'den uyarı: Sağanak yağış ve fırtına etkili olacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1 Aralık hava durumu raporunu paylaştı. Rapora göre, Ege'de sağanak bekleniyor. Rüzgârın ise; Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında... 01.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-01T10:20+0300
2023-12-01T10:20+0300
2023-12-01T10:20+0300
yaşam
meteoroloji
hava durumu
fırtına
sağanak
sağanak yağış
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar Kıyı Ege'nin aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerlerin az buutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.Sıcaklık artıyorHava sıcaklıkların ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.Rüzgârın güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20231128/meteoroloji-acikladi-kar-ve-saganak-devam-edecek-mi--1077852239.html
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meteoroloji, hava durumu, fırtına, sağanak, sağanak yağış
meteoroloji, hava durumu, fırtına, sağanak, sağanak yağış
Meteoroloji'den uyarı: Sağanak yağış ve fırtına etkili olacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1 Aralık hava durumu raporunu paylaştı. Rapora göre, Ege'de sağanak bekleniyor. Rüzgârın ise; Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar Kıyı Ege'nin aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerlerin az buutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
Hava sıcaklıkların ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Rüzgârın güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.