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Meteoroloji'den uyarı: Sağanak yağış ve fırtına etkili olacak
Meteoroloji'den uyarı: Sağanak yağış ve fırtına etkili olacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1 Aralık hava durumu raporunu paylaştı. Rapora göre, Ege'de sağanak bekleniyor. Rüzgârın ise; Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında... 01.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-01T10:20+0300
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yaşam
meteoroloji
hava durumu
fırtına
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar Kıyı Ege'nin aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerlerin az buutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.Sıcaklık artıyorHava sıcaklıkların ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.Rüzgârın güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
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meteoroloji, hava durumu, fırtına, sağanak, sağanak yağış
meteoroloji, hava durumu, fırtına, sağanak, sağanak yağış

Meteoroloji'den uyarı: Sağanak yağış ve fırtına etkili olacak

10:20 01.12.2023
Fırtına
Fırtına - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2023
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1 Aralık hava durumu raporunu paylaştı. Rapora göre, Ege'de sağanak bekleniyor. Rüzgârın ise; Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar Kıyı Ege'nin aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerlerin az buutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Sıcaklık artıyor

Hava sıcaklıkların ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Rüzgârın güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
Kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2023
TÜRKİYE
Meteoroloji açıkladı: Kar ve sağanak devam edecek mi?
28 Kasım, 07:45
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