https://sputniknews.com.tr/20231128/meteoroloji-acikladi-kar-ve-saganak-devam-edecek-mi--1077852239.html

Meteoroloji açıkladı: Kar ve sağanak devam edecek mi?

Meteoroloji açıkladı: Kar ve sağanak devam edecek mi?

Yarından itibaren soğuk hava etkisini kaybedecek. Türkiye, ılık ve yağışlı hava sisteminin etkisi altına girecek. Sıcaklık artışı, öncelikle batı ve kuzey... 28.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-28T07:45+0300

2023-11-28T07:45+0300

2023-11-28T07:45+0300

türkiye

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meteoroloji genel müdürlüğü

hava

soğuk hava

sağanak yağış

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Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının bugünden itibaren artarak mevsim normalleri civarına çıkacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji, kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle 23 il için "sarı" kodlu uyarıda bulundu. Peki tüm hafta hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?Türkiye genelinde soğuk hava etkisini kaybedecek yağışlar devam edecek. Sıcaklık mevsim normalleri civarında seyredecek.TRT Haber'in aktardığına göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, sabah saatlerinden itibaren Batı bölgelerden başlayarak tüm yurdun ılık ve yağışlı sistemin altına gireceğini söyledi.Yeni sistemle birlikte sıcaklık bugün yurdun batısında, yarın ise doğu kesimlerde mevsim normallerine yükselecek.Yağış hangi bölgelerde etkili olacak?Yağışların bazı bölgelerde devam edeceğini belirten Çelik, "Bugün Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de çarşamba günü ise Marmara, Ege, Batı Akdeniz'de, Batı ve Orta Karadeniz'de sağanak görülmesi bekleniyor" dedi.Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri3 büyükşehirde hava nasıl olacak?İstanbul ve İzmir'de özellikle yarın kuvvetli yağış bekleniyor. İstanbul'da sıcaklık 15-16 derece civarında olacak. İzmir'de ise 19 dereceye kadar yükselecek.Ankara'da ise çarşamba ve perşembe günü yağış beklendiğini sıcaklığında 12 ila 14 derece arasında olacağını vurguladı.23 ile sarı kodlu uyarıMeteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bugün için 23 ile sarı kodlu uyarı yapıldı. Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Muğla, Sakarya, Sinop, Tekirdağ, Zonguldak, Bartın, Yalova, Karabük ve Düzce için sarı kodlu fırtına uyarısı yapıldı.

https://sputniknews.com.tr/20231126/adanada-kuvvetli-ruzgar-ve-saganak-su-borusu-patladi-yollar-nehre-dondu-1077804542.html

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23 il için fırtına uyarısı,bugün hava nasıl olacak,meteoroloji uyarı,hava durumu istanbul,fırtına beklenen iller