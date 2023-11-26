https://sputniknews.com.tr/20231126/adanada-kuvvetli-ruzgar-ve-saganak-su-borusu-patladi-yollar-nehre-dondu-1077804542.html

Adana'da kuvvetli rüzgar ve sağanak: Su borusu patladı, yollar nehre döndü

Adana'da kuvvetli rüzgar ve sağanak: Su borusu patladı, yollar nehre döndü

Adana'da kuvvetli rüzgar ve sağanak nedeniyle ağaçlar devrildi, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, içme suyu borusunun patlamasıyla yolda göçük... 26.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-26T21:29+0300

2023-11-26T21:29+0300

2023-11-26T21:34+0300

türkiye

adana

sağanak

sağanak yağış

boru

boru

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Adana’da su borusu aynı yerde ikinci kez patlayınca yollar nehre döndü.Kent merkezinde etkili olan sağanak ile zaman zaman şiddetini artıran kuvvetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.Sağanağa hazırlıksız yakalanan yaya ve sürücüler zor anlar yaşarken, araçlar, caddelerde biriken sular nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.Bazı binaların zemin katlarındaki evleri su basarken, vatandaşlar evlerindeki suyu temizlemeye çalıştı.Merkez Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi Hilmi Kürklü Bulvarı'nda, içme suyu borusu, henüz belirlenemeyen nedenle patladı.Patlama sonucu bulvarda büyük çapta göçük oluştu, bölgedeki bazı yollar su altında kaldı.Araç sürücüleri, suyun kapladığı yollarda güçlükle ilerleyebildi.Merkez Yüreğir ilçesi Doğankent Mahallesi'ndeki bir ağaç rüzgarın etkisiyle park halindeki midibüsün üzerine devrildi. Araçta hasar oluştu.Kent genelinde cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle ekipler çalışma yürütüyor.Adana’nın kuzey ilçelerini fırtına vurduÖte yanından Adana’nın İmamoğlu, Kozan, Feke, Saimbeyli ve Aladağ ilçelerinde etkisini arttıran şiddetli sağanak nedeni ile dere yatakları taştı. Dağ yamaçlarından gelen sular yollarda ulaşımın aksamasına neden olurken, birçok noktada yaşanan su taşkınları nedeniyle trafikte vatandaşlar mahsur kaldı. Aladağ ilçesinde belediye ekipleri 3 iş makinesi, 2 pikap, 12 personel ile kapanan yollara müdahale ederken, bölgede şiddetli sağanak etkisini sürdürüyor.Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik, “Bölgemiz çok yoğun yağış alıyor. Karahan, Kışlak, Gökçeköy, Kızıldam mahallelerimizde yollarımız ulaşıma kapandı. Bölgemizde yağış devam ediyor. Herhangi bir can kaybımız yok çok şükür. Yol açma çalışmalarımız sürüyor” diyerek son durum hakkında bilgi verdi. Feke-Kozan karayolu ile Feke ilçesine bağlı Kısacıklı, Çandırlar, Ormancık, Musalar, Oruçlu, Değirmenuşağı ve Kaleyüzü mahallelerinde de su taşkınları nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.Saimbeyli ilçesinde Çatak Mahallesi'nde derenin taşması ile yol ulaşıma kapanırken, bölgede yol açma çalışmaları başlatıldı.Kozan ilçesinde Akdam, Akarca, Özbaşı mahallerinde derenin taşması ile anayol ulaşıma kapanırken, Mansurlu-Kozan yolu da kapandı. Bölgede jandarma ve belediye ekiplerinin yol açma çalışmaları sürüyor.

https://sputniknews.com.tr/20231126/deniz-seviyesi-1-metre-yukseldi-izmir-buyuksehir-belediyesinden-son-duruma-iliskin-aciklama-1077791571.html

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