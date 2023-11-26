https://sputniknews.com.tr/20231126/deniz-seviyesi-1-metre-yukseldi-izmir-buyuksehir-belediyesinden-son-duruma-iliskin-aciklama-1077791571.html

Deniz seviyesi 1 metre yükseldi: İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden son duruma ilişkin açıklama

Deniz seviyesi 1 metre yükseldi: İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden son duruma ilişkin açıklama

İzmir'in Karşıyaka ve Konak ilçelerinde gece saatlerinde yaşanan yoğun yağış sonrası denizin taşmasıyla çok sayıda binada su baskınları yaşandı. Deniz suyunun... 26.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-26T11:43+0300

2023-11-26T11:43+0300

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İzmir'de dün gün boyu devam eden yağmur, gece geç saatlerde etkisini artırdı. Fırtınanın da başlamasıyla Karşıyaka ilçesinde Mavişehir Mahallesi ile Aksoy Mahallesi'nde deniz taştı.İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, kentte deniz seviyesinin 1 metre yükseldiği belirtildi.Büyükşehir Belediyesi'nin öğle saatlerinden itibaren denizin çekilmeye başlayacağının vurgulandığı açıklamasında şunlar ifade edildi:Tunç Soyer'den açıklamaİzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:Gece saatlerinde Karşıyaka'da sahildeki sitelerin bahçeleri suyla doldu, cadde ve sokaklar sular altında kaldı.Çevredeki sitelerin görevlileri, siren sesleriyle araç sahiplerini uyardı. Birçok kent sakini araçlarını su altında kalmadan kurtarmaya çalıştı.İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, kapalı kanalları açmak için çalışma yaptı.Araçlarının suda kalmaması için çabalayan 2 motorlu kuryenin, başarılı olamayınca motorlarını iple ağaca bağladıkları görüldü.Şiddetli rüzgarın ardından Karşıyaka Cemal Gürsel Sahil Yolu da tamamen sular altında kaldı. Birçok yeri su basarken, deniz suyunun arka sokaklara kadar ulaştı.İtfaiye ekipleri, vatandaşları araçlarını çekmeleri yönünde uyardı.Konak ilçesindeki Alsancak Kordonboyu ile Gündoğdu ve Cumhuriyet meydanları sular altında kaldı.Burada da çok sayıda iş yerini ve apartmanı su bastı.Kıbrıs Şehitleri Caddesi ile Talatpaşa Bulvarı da deniz sularıyla doldu, bölgede elektrik kesintileri yaşandı.Sular altında kalan eğlence mekanından çıkamayan müzisyenler, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri, lastik botla müzisyenleri kurtardı.Müzisyenler, mekanı canlı müzik yaptıkları sırada suların basması nedeniyle mahsur kaldıklarını, itfaiye ekiplerinin botla kendilerini kurtardığını anlattı.

https://sputniknews.com.tr/20231126/izmirde-deniz-tasti-sokaklar-su-altinda-kaldi-mahsur-kalan-muzisyenleri-itfaiye-kurtardi-1077788306.html

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