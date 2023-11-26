https://sputniknews.com.tr/20231126/izmirde-deniz-tasti-sokaklar-su-altinda-kaldi-mahsur-kalan-muzisyenleri-itfaiye-kurtardi-1077788306.html

İzmir'de deniz taştı, sokaklar su altında kaldı: Mahsur kalan müzisyenleri itfaiye kurtardı

İzmir'de deniz taştı, sokaklar su altında kaldı: Mahsur kalan müzisyenleri itfaiye kurtardı

İzmir'in Karşıyaka ve Konak ilçelerinde yoğun yağışın ardından denizin taşması sonucu yollar su altında kaldı, çok sayıda iş yeri, apartman ve dükkanı su... 26.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-26T09:12+0300

2023-11-26T09:12+0300

2023-11-26T10:18+0300

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İzmir'de gün boyu devam eden yağmur, gece geç saatlerde etkisini artırdı. Fırtınanın da başlamasıyla Karşıyaka ilçesinde Mavişehir Mahallesi ile Aksoy Mahallesi'nde deniz taştı.Sahildeki sitelerin bahçeleri suyla dolarken, cadde ve sokaklar da sular altında kaldı.Çevredeki sitelerin görevlileri siren sesleriyle araç sahiplerini uyardı. Birçok kişi araçlarını su altında kalmadan kurtarmaya çalıştı.İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, kapalı kanalları açmak için çalışma yaptı.Su seviyesinin sürekli yükseldiği bildirildi.Bazı kişilerin ayakkabılarını çıkarıp yürüdükleri belirtildi.Motorlarını ağaca bağladılarAraçlarının suda kalmaması için çabalayan 2 motorlu kuryenin, başarılı olamayınca motorlarını iple ağaca bağladıkları görüldü.Şiddetli rüzgarın ardından Karşıyaka Cemal Gürsel Sahil Yolu da tamamen sular altında kaldı. Birçok yeri su basarken, deniz suyunun arka sokaklara kadar ulaştığı görüldü.İtfaiye ekipleri, vatandaşları araçlarını çekmeleri yönünde uyardı.Konak ilçesinde Kordon Boyu tamamen sular altında kalırken, çok sayıda iş yerini ve apartmanı su bastı. Suların yükselmesi nedeniyle Gündoğdu ve Cumhuriyet meydanları da sular altında kaldı.Kıbrıs Şehitleri ile Talatpaşa Bulvarı da deniz sularıyla doldu, bölgede elektrikler kesildi.Sular altında kalan eğlence mekanından çıkamayan müzisyenler, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri, lastik botla müzisyenleri kurtardı.Müzisyenler, mekanı canlı müzik yaptıkları sırada suların basması nedeniyle mahsur kaldıklarını, itfaiye ekiplerinin botla kendilerini kurtardığını anlattı.

https://sputniknews.com.tr/20231125/antalyada-saganak-araclar-yolda-kaldi-halk-otobusu-suyla-doldu---1077786733.html

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