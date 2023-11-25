https://sputniknews.com.tr/20231125/antalyada-saganak-araclar-yolda-kaldi-halk-otobusu-suyla-doldu---1077786733.html

Antalya'da sağanak: Araçlar yolda kaldı, halk otobüsü suyla doldu

Antalya'da sağanak: Araçlar yolda kaldı, halk otobüsü suyla doldu

Antalya'da turuncu kodla verilen uyarı sonrası başlayan sağanak yağış, aralıklarla etkisini sürdürüyor. Sağanak, trafikte aksamalara neden olurken bazı araçlar... 25.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-25T23:39+0300

2023-11-25T23:39+0300

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türkiye

antalya

sağanak

sel

otobüs

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce 'Turuncu' kodla uyarı verilen Antalya'da öğle saatlerinde başlayan yağış, aralıklarla etkisini sürdürüyor.Sağanak, trafikte aksamalara neden oldu, bazı araçlar yolda oluşan su birikintilerinde ilerlemekte güçlük çekti.Rüzgarın da etkili olduğu Konyaaltı Sahili'nde yüksek dalgalar oluştu.Bazı ev ve iş yerlerini su bastıSağanak, akşam saatlerinde zaman zaman yerini doluya bıraktı. Yağışla birlikte kent merkezindeki bazı ev ve iş yerlerini su bastı.Aksu ilçesindeki Kundu Çayı'nda bir balıkçı teknesi batarken, Serik ilçesindeki Çığırgan Deresi'nin taşması sonucu tarım arazileri su altında kaldı.Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise yağış nedeniyle Düden Çayı'nda taşmalar meydana geldiği belirtildi.Açıklamada, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için Düden Parkı'na ziyaretçi alınmayacağı bildirildi.Yağış etkisini sürdürecekMeteoroloji 4. Bölge Müdürü Ayşe Gemici, kentte aralıklı kuvvetli gök gürültülü sağanağın yarın öğle saatlerine kadar sürmesini beklediklerini, öğleden sonra ise etkisini azaltacağını söyledi.Gemici, meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini kaydetti.

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