https://sputniknews.com.tr/20231125/bakan-yerlikaya-uyardi-64-il-icin-meteorolojik-uyari-1077784456.html
Bakan Yerlikaya hatırlattı: '81 ilimizde teyakkuz haline geçirilmiştir'
Bakan Yerlikaya hatırlattı: '81 ilimizde teyakkuz haline geçirilmiştir'
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya pazar gününe dair 44 il için turuncu, 20 il için sarı olmak üzere toplam 64 ile meteorolojik uyarı yapıldığını bildirdi. 25.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-25T19:36+0300
2023-11-25T19:36+0300
2023-11-25T19:44+0300
ali yerlikaya
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
uyarı
son dakika
türkiye
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İçişleri Bakanı Yerlikaya pazar günü Türkiye'de etkili olacak hava koşullarıyla ilgili hatırlatmada bulundu. Ülke genelinde teyakkuz haline geçildiğini bildiren Bakan Yerlikaya sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı:
https://sputniknews.com.tr/20231125/afadden-turuncu-kodlu-uyari-istanbulda-tam-firtina-bekleniyor-1077772827.html
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64 il uyarı, sarı kod uyarı, ali yerlikaya uyarı, hava durumu son dakika,
64 il uyarı, sarı kod uyarı, ali yerlikaya uyarı, hava durumu son dakika,
Bakan Yerlikaya hatırlattı: '81 ilimizde teyakkuz haline geçirilmiştir'
19:36 25.11.2023 (güncellendi: 19:44 25.11.2023)
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya pazar gününe dair 44 il için turuncu, 20 il için sarı olmak üzere toplam 64 ile meteorolojik uyarı yapıldığını bildirdi.
İçişleri Bakanı Yerlikaya pazar günü Türkiye'de etkili olacak hava koşullarıyla ilgili hatırlatmada bulundu.
Ülke genelinde teyakkuz haline geçildiğini bildiren Bakan Yerlikaya sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı:
"Meteoroloji ve AFAD ülkemizde yarın beklenen olumsuz hava koşullarını açıkladı. 44 ilimiz için Turuncu, 20 ilimiz için Sarı uyarı olmak üzere toplam 64 ilimiz için meteorolojik uyarı yapıldı.
81 ilimizde İl AFAD Merkezlerimiz, 7/24 esasına göre ilgili TAMP grupları ile teyakkuz haline geçirilmiştir. Vatandaşlarımızdan ricamız, uyarıları hassasiyetle dikkate almaları. Özellikle Turuncu uyarı verilen illerimizde yaşayan hemşerilerimizin çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını bir kez daha önemle hatırlatmak istiyorum."