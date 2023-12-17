https://sputniknews.com.tr/20231217/irlandali-milyarder-ingilizlerin-gecmiste-karayiplerde-yaptigi-soykirim-icin-tazminat-istedi-1078550429.html

İrlandalı milyarder, İngilizlerin geçmişte Karayipler'de yaptığı soykırım için tazminat istiyor

İrlandalı milyarder, İngilizlerin geçmişte Karayipler'de yaptığı soykırım için tazminat istiyor

İrlanda'nın en zengin adamlarından biri olan Denis O Brien, İngiltere'nin geçmişte Karayipler'deki kölelik faaliyetleri nedeniyle tazminat ödemesi çağrısında... 17.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-17T17:03+0300

2023-12-17T17:03+0300

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İrlanda'daki iş adamı Denis O Brien, İngiltere'nin kolonicilik faaliyetleri sırasında Karayipler'deki insanları köle olarak kullandığı için, ülkeye tazminat ödemesi çağrısında bulundu. Bununla kalmayan Brien, İşçi Partisi'nden bir milletvekili ile anlaşıp bu konu hakkında lobi çalışmaları yapması adına yaklaşık 63 bin dolar fon sağladı. Digicel Telekom adlı şirketi ile 25 ülkede faaliyet gösteren 65 yaşındaki adam, konu hakkında, "Bu 300 yıl boyunca devam eden bir soykırımdı. Hiç kimse bu ülkelerden özür dilemedi. Sadece beyaz olduğum için neden bir adalet kampanyası başlatmamam gerektiğini anlamıyorum diyerek" konunun üstüne gideceğini vurguladı.

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irlanda, ingiltere, sömürgecilik, karayipler, kölelik, soykırım