https://sputniknews.com.tr/20231217/sirbistanda-siyasiler-oyunu-kullandi-sonuclarin-gece-yarisi-aciklanmasi-bekleniyor--1078549758.html

Sırbistan'da siyasiler oyunu kullandı: Sonuçların gece yarısı açıklanması bekleniyor

Sırbistan'da siyasiler oyunu kullandı: Sonuçların gece yarısı açıklanması bekleniyor

Kayıtlı 6 milyon 500 bin 165 seçmen, 250 sandalyeli Ulusal Meclis ve ülkenin kuzeyindeki Voyvodina Özerk Bölgesi'nin 120 sandalyeli meclisi ile ülke... 17.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-17T16:27+0300

2023-12-17T16:27+0300

2023-12-17T16:31+0300

dünya

sırbistan

aleksandr vucic

bosna

sırp ilerleme partisi (sns)

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Kayıtlı 6 milyon 500 bin 165 seçmen, 250 sandalyeli Ulusal Meclis ve ülkenin kuzeyindeki Voyvodina Özerk Bölgesi'nin 120 sandalyeli meclisi ile ülke genelindeki şehir ve ilçelerin belediye meclislerinin yeni üyelerini belirlemek üzere oylarını kullanmaya devam ediyor.Seçmenler, yerel saatle 20.00'ye kadar kayıtlı oldukları seçim merkezlerinde oy kullanabilecek.Cumhurbaşkanı Vucic ve parti yetkilileri oylarını kullandıSırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, oyunu başkent Belgrad'daki okulda kullandı.Vucic, 2012'den bu yana iktidarda olan Sırp İlerleme Partisi (SNS) ile ortaklarından oluşan 'Sırbistan Durmamalı' ittifakından zafer beklediğini belirterek, halka oylarını kullanmaları çağrısında bulundu.Muhalefet kanadı partilerinin oluşturduğu 'Sırbistan Şiddete Karşı' ittifakından Özgürlük ve Adalet Partisi Başkanı Dragan Djilas da oyunu başkentte kullandı. Djilas, "Sırbistan'da değişim bugün başlıyor. Hiçbir güç bunu durduramayacak. Biz, muhalefet olarak halkın her demokratik hakkını savunacağız." dedi.Boşnak parti temsilcilerinden Adalet ve Değişim Partisi Başkanı Usame Zukorlic ise oyunu Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Novi Pazar kentinde kullanırken bu seçimde değişim beklediğini söyledi.Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti (RS) Başkanı Milorad Dodik de Sırbistan seçimlerinde oyunu kullandı.Sırbistan'ın Banja Luka Konsolosluğu'nda oyunu kullanmasının ardından açıklamada bulunan Dodik,"İstikrarlı Sırbistan bizim için de önemli. İstikrarlı bir Sırbistan, RS'deki Sırp halkı için oldukça zor olan süreçlerde önemli bir destek. Bizlerin Sırbistan vatandaşlığını otomatik alması oldukça önemli." değerlendirmesinde bulundu.Yerel saatle 12.00'ye kadar katılım yüzde 21'in üzerindeDevlet Seçim Komisyonu (RIK) Başkanı Vladimir Dimitrijevic, Belgrad'da düzenlediği basın toplantısında, seçimlerde oy kullanma işlemlerinin büyük sorunlar yaşanmadan devam ettiğini söyledi.RIK verilerine göre, yerel saatle 12.00'ye kadar seçimlere katılım oranı yüzde 21,33 olarak kaydedildi. Bu arada, Sırbistan Radyo ve Televizyonunun (RTS) haberinde Kosova'da yaşayan Sırpları taşıyan 30 otobüsün Raska kentine ulaştığı, oy kullanacak Kosovalı Sırpları taşıyan 20 otobüsün daha geleceği bildirildi.Öte yandan, Sırbistan'daki genel seçimde 18 listede 2 bin 817 aday yarışıyor. RIK'in, resmi olmayan ilk sonuçları gece yarısından önce açıklaması bekleniyor.Sırbistan'da mayısta arka arkaya düzenlenen iki silahlı saldırıda 18 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından muhalefet erken genel seçim çağrısı yapmış, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic bu çağrıya cevap vererek 17 Aralık Pazar günü erken genel ve yerel seçime gidileceğini açıklamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231217/ibrahim-ozkan-ve-6-iyi-partili-belediye-meclisi-uyesi-istifa-etti-1078548644.html

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sırbistan, aleksandr vucic, bosna, sırp ilerleme partisi (sns)