Emre Belözoğlu: Başkanımız özgürlüğüne kavuşursa motive olacağız

MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında 21 Aralık günü Hatayspor’u ağırlayacağı maçın hazırlıklarını basına ve taraftara açık yaptığı antrenmanla sürdürdü. Beştepe Tesisleri’nde Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Antrenmanda dayanıklılık koşusunun ardından pas çalışması yapan sarı-lacivertliler, son bölümünde yarı sahada taktik çalıştı.'Bu yaşanılan süreçten sonra oyuncularımız sorumlulukları daha da arttı'Antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Çaykur Rizespor maçı sonrası yaşanan olaylardan dolayı üzgün olduğunu dile getirerek, "Başkanımızın şu an yaşamış olduğu süreç tabii ki de futbolun kendi içinde kırmızı çizgileri var. Bunların aşılmasına binaen kendisi de üzgünlüğünü ifade etti. Şu an bizim başkanımız tutuklu olarak yaşamış olduğu sürece binaen en büyük sıkıntıyı yaşayan kişi kendisi. Ankaragücü’ne yıllarını vermiş, maddi, manevi bu kadar destek vermiş ve bu görevinden dolayı da hayatını enerjisi olarak bu mesleği kabul etmiş birisinin bu süreci yaşaması kolay değil. Geçmişte birçok kez göstermiş olduğu Fairy-play ödülleri almış birisi. Bu tarafın da unutulmaması gerekiyor diye düşünüyorum. Ama onun ötesinde camiamızın ve kendisinin yaşamış olduğu süreçte görmüş olduğunuz gibi taraftarımızın vermiş olduğu destek, camianın bütünleşmesi çok ve değerli. Biz de hem sahanın içinde hem bu süreçte kulübümüzü, camiamızı daha güçlü çıkaracak süreçleri inşa etmek adına elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışacağız. Ankaragücü çok büyük bir camia. Beklenti burada her zaman yüksekti ama bu yaşanılan süreçten sonra oyuncularımız sorumlulukları daha da arttı. Biz de bunun bilincinde olarak sportif olarak kulübümüzü en yükseğe çekmek adına daha da motive olacağız" diye konuştu.'Başkanımız özgürlüğüne kavuşursa oyuncular çok daha motive olarak sahada yer alacaklardır'Oyuncularının motivasyonunun Hatayspor karşılaşması öncesinde nasıl olduğu sorusuna Belözoğlu, şu ifadeleri kullandı:'Başkanımız, çok değerli ve önemli bir insan'Ankaragücü eski Başkanı Faruk Koca’yı cezaevinde ziyaret ettiğini belirten Belözoğlu, "15 dakika kadar oturduk, sohbet ettik. Başkanımız güçlü bir karakter. Bu camianın ayakta durmasında maddi manevi çok büyük destekleri oldu. Kendisi de zaten bu olayın üstünden geçtikten hemen sonra üzüntüsünü dile getirdi. Çünkü temsil ettiğimiz herkesin kendine göre değerleri var. 2.5 aydır kendisiyle çalışıyorum. Çok değerli ve önemli bir insan. Kendisi üzgün olduğunu söyledi. Biraz önce ben de söyledim, futbol kurallarını kendi içinde kırmızı çizgileri var. Yaşanmaması gereken, olmaması gereken bir hadiseydi ama her yaşanılanın da sanki tek bir suçlu suçlusu varmış gibi bu ülkede de algı oluşturmaya da gerek yok" diyerek sözlerini tamamladı.

