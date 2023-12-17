https://sputniknews.com.tr/20231217/cinli-ozel-sirket-i-space-yeniden-kullanilabilir-sqx-1-y7-roketiyle-kargo-kapsulu-firlatti-1078552853.html

Çinli özel şirket i-Space, 'yeniden kullanılabilir' SQX-1 Y7 roketiyle kargo kapsülü fırlattı

Çinli özel şirket i-Space, 'yeniden kullanılabilir' SQX-1 Y7 roketiyle kargo kapsülü fırlattı

Çinli özel havacılık ve uzay şirketi i-Space, 'SQX-1 Y7' roketiyle yeniden kullanılabilir özellikteki kargo kapsülünü uzaya gönderdi. 17.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-17T18:12+0300

2023-12-17T18:12+0300

2023-12-17T18:12+0300

dünya

çin

uydu

uzay

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/15/1072716909_0:159:3042:1870_1920x0_80_0_0_3f87b4827019a27904ec47e328cf7980.jpg

Xinhua'nın haberine göre, AZSPACE'in geliştirdiği 'DEAR-1' kargo kapsülü Gobi Çölü'ndeki Ciüçüen Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldı. Kapsül, Güneş Eşzamanlı Yörünge'deki planlanan konumuna ulaşırken fırlatış, SQX-1 roketleriyle icra edilen 3'ncü başarılı görev oldu.I-Space, 'SQX-1 Y1' roketiyle 2019'da iki uyduyu Alçak Yer Yörüngesi'ne yollayarak, Çin'de özel bir şirketin ürettiği roketle ilk başarılı uydu fırlatışını gerçekleştirmişti.'Hyperbola-1' olarak da anılan SQX-1 roketleriyle 2021'de iki, 2022'de de bir fırlatış başarısız olmuştu. Şirketin bu yıl nisan ayında Güneş Eş Zamanlı Yörünge'ye yaptığı deneme fırlatışı ise başarıyla sonuçlanmıştı.I-Space, ayrıca 10 Aralık'ta 'Hyperbola-2' adını verdiği, metan ve sıvı oksijenle çalışan yeniden kullanılabilir özellikteki roketinin test uçuşunu yapmıştı.Çin'in uzay programında ana taşıyıcı işlevi gören Longh March (Uzun Yürüyüş) roketleri dışında, özel şirketler i-Space'in Hyperbola-1 (SQX-1), Galactic Energy'nin 'CERES-1', Space Pioneer'in "TL-2" ve LandSpace'in 'Cuçüe-2' (ZQ-2) roketleri fırlatışlarda kullanılıyor.

https://sputniknews.com.tr/20231217/abdden-kuzey-koreye-nukleer-uyarisi-rejimin-sonu-olur-1078545058.html

çin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

çin, uydu, uzay