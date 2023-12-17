https://sputniknews.com.tr/20231217/birlesik-rusya-partisi-putinin-2024-baskanlik-secimlerine-adayligini-oybirligiyle-destekledi-1078551531.html

Birleşik Rusya Partisi, Putin'in 2024 başkanlık seçimlerine adaylığını oybirliğiyle destekledi

Birleşik Rusya Partisi, Putin'in 2024 başkanlık seçimlerine adaylığını oybirliğiyle destekledi

Birleşik Rusya Partisi’nin, bugün düzenlenen kongre toplantısında Vladimir Putin'in 2024 başkanlık seçimlerine adaylığını oybirliğiyle desteklediği bildirildi. 17.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-17T17:21+0300

2023-12-17T17:21+0300

2023-12-17T17:25+0300

dünya

birleşik rusya partisi

vladimir putin

seçim

adaylık

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Sputnik muhabirinin aktardığı üzere, Birleşik Rusya Partisi bugünkü kongre toplantısında Putin'in 2024 başkanlık seçimlerine adaylığını oybirliğiyle destekledi.Parti Başkanı Dmitriy Medvedev, “17 Mart 2024'te yapılması planlanan seçimlerde Vladimir Vladimiroviç Putin'in Rusya Federasyonu Cumhurbaşkanlığı görevine aday gösterilmesini destekleme önerisini oylamaya sunuyorum. Bu konudaki oylama açıktır” diye konuştu.Oylama sonrasında tüm parti üyelerinin Putin'in 2024 başkanlık seçimlerine adaylığını oybirliğiyle desteklediği anlaşıldı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önce Ukrayna’daki özel operasyona katılan askerler için düzenlenen bir ödül töreninde sorulan soruya yanıt olarak bir sonraki dönem için yeniden aday olacağını açıklamıştı.Medvedev kongre sırasında yaptığı konuşmada ayrıca parti içinde ve Rusya genelinde birlik beraberlik vurgusu yaptı.‘Rusya hiç kimsenin dışarıdan müdahale etmesine ve yabancı düşmanlığını yaymasına izin vermeyecek’Medvedev, toplumda kafa karışıklığı ve anlaşmazlık yaratma girişimlerinin toplumda sert bir reddedilişle karşılandığını, Rusya’nın hiç kimsenin dışarıdan müdahale etmesine ve yabancı düşmanlığını yaymasına izin vermeyeceğini söyledi:‘Putin'in zaferi meşru ve tartışılmaz olmalı’Putin’in Mart 2024’te yapılacak başkanlık seçimlerinde meşru ve tartışılmaz bir zafer elde etmesi gerektiğine dikkat çeken Medvedev, “Başkanımızın zaferi, Vladimir Vladimiroviç Putin’in bizim adayımız olarak zaferi kesinlikle doğal, meşru ve kesinlikle tartışılmaz olmalıdır. Bu, Birleşik Rusya partisinin her üyesinin meselesidir” vurgusunu yaptı.

https://sputniknews.com.tr/20231217/putin-rusya-ya-kendine-yeten-egemen-bir-guc-olacak-ya-da-hic-var-olmayacak-1078550261.html

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birleşik rusya partisi, vladimir putin, seçim, adaylık