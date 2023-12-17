https://sputniknews.com.tr/20231217/birlesik-krallikin-guayaquil-fahri-konsolosu-ekvadorda-silahli-kisilerce-kacirildi-1078545295.html

Birleşik Krallık'ın Guayaquil Fahri Konsolosu, Ekvador'da silahlı kişilerce kaçırıldı

Birleşik Krallık'ın Guayaquil Fahri Konsolosu, Ekvador'da silahlı kişilerce kaçırıldı

Ekvador basınındaki habere göre, ülkenin güneybatısındaki Los Rios eyaletinde, Birleşik Krallık'ın Guayaquil Fahri Konsolosu ve iş insanı Armstrong, kimliği... 17.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-17T13:07+0300

2023-12-17T13:07+0300

2023-12-17T13:07+0300

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adam kaçırma

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Polis yetkililerinden yapılan açıklamaya göre, Armstrong'un, uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı çetelerce kaçırıldığı tahmin ediliyor. Konsolos Armstrong'un kaçırılmasına ilişkin, Birleşik Krallık ve Ekvador Dışişleri bakanlıkları, henüz açıklama yapmadı.Polis, Armstrong'un yerinin tespit edilmesi için geniş çaplı operasyon başlattı.Ekvador, uzun süredir güvenlik kriziyle boğuşuyor. Çetelerin savaşı nedeniyle neredeyse her gün saldırı haberleri duyuluyor. Adam kaçırma, cinayet, gasp ve uyuşturucu kaçakçılığının giderek arttığı ülkede, yeni Devlet Başkanı Daniel Noboa, caydırıcı yasaların çıkartılacağını duyurmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20231217/abdden-kuzey-koreye-nukleer-uyarisi-rejimin-sonu-olur-1078545058.html

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birleşik krallık, fahri konsolos, konsolosluk, kaçırma, adam kaçırma