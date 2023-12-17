https://sputniknews.com.tr/20231217/ak-partinin-buyuksehir-belediye-baskan-adaylari-ne-zaman-belli-olacak-1078554409.html

AK Parti'nin büyükşehir belediye başkan adayları ne zaman belli olacak?

AK Parti'nin büyükşehir belediye başkan adayları ne zaman belli olacak?

Ömer Çelik, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler için AK Parti'nin belirlenecek adaylarına ilişkin "Aralık ayının sonuna kadar inşallah yetişecektir... 17.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-17T19:34+0300

2023-12-17T19:34+0300

2023-12-17T19:34+0300

politika

ak parti

ömer çelik

belediye

recep tayyip erdoğan millet bahçesi

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Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla partisinin İstanbul İl Başkanlığında gerçekleştirilen temayül yoklamasının ardından basın açıklaması yaptı.Yerel seçimleri bütün seçimlerde olduğu gibi "demokrasi bayramı" gören bir siyasi hareket olduklarını belirten Çelik, millet iradesine başvurulmasını, milletin iradesiyle hem merkezi idarenin hem yerel yönetimlerin şekillenmesini, Türkiye'nin en büyük kazanımı olarak gördüklerini söyledi.Çelik, genel seçimlerdeki büyük başarılarından sonra bütün teşkilatlarla birlikte yerel seçimlere güçlü bir şekilde hazırlandıklarını anlatarak, şunları kaydetti:Büyükşehirlerde aday belirleme süreciBugünkü çalışmalarının İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin ev sahipliğinde ana kademe, gençlik kolları, kadın kolları ve bütün ilçe başkanlarının katılımıyla gerçekleştiğini aktaran Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:AK Parti Sözcüsü Çelik, bütün illerde teşkilat temayül yoklamalarının yapıldığını anımsatarak, "Bunun ötesinde de Sayın Cumhurbaşkanımız şimdiye kadar Ankara, Adana, İzmir ve bugün de İstanbul'la birlikte 3 kademe ilçe başkanlarımızın katılımı, teşkilatımızın katılımı, MKYK üyelerimizin katılımıyla birlikte arkadaşlarımıza 'hür iradelerini yansıtmaları' şeklinde bir çağrıda bulunarak, hepsinin görüşlerini, kapalı zarflarda ifade ettiği, kapalı zarflara gerekirse alternatif isimleri parti içinden ve parti dışından yazdıkları tam demokratik bir sürecin işletilmesi şeklinde bir tutum ortaya koyarak, vatandaşımızın, teşkilatımızın iradesinin tam olarak ortaya çıkması için bu çalışmalara yönlendirmektedir." diye konuştu.Siyasi partilerin kendi profesyonel gündemlerine kapanmamaları ve haklın gündemiyle meşgul olmaları gerektiğini söyleyen Çelik, "Cumhurbaşkanımızın, genel başkanımızın bize her zaman verdiği talimat sürekli olarak seçimlere giderken de, seçimlerden sonra da iktidar süreçlerimizde, Türkiye'yi yönetirken de Türkiye'nin en büyük partisi ve ittifakı olarak sürekli olarak vatandaşımızın sesine kulak verme şeklindedir. İşte bütün bu mekanizmalar çok boyutlu bir şekilde bu iradenin ortak aklının tecelli etmesi bakımından güçlü bir şekilde çalıştırılmaktadır." ifadesini kullandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın saatlerce bu çalışmaların başında durduğunu ve iradenin özgür bir şekilde tecelli etmesi bakımından hassasiyet gösterdiğini vurgulayan Çelik, oylama bittikten ve kapalı zarflar teslim edildikten sonra Erdoğan'ın teşkilat mensuplarının görüşlerini dinlediğini ifade etti.Çelik, AK Parti Genel Merkezinde yapılan çalışmaların bütün Türkiye'de oluşturulan çalışmaların bir özeti olduğunu belirterek, şunları kaydetti:İstanbul İl Başkanlığının ev sahipliğinde İstanbul teşkilatlarını dinlediklerini, notlarını aldıklarını ve çalışmaların bu şekilde devam edeceğini vurgulayan Çelik, ilk gün olduğu gibi bugün de milletin sesine kulak vermeye devam edeceklerini belirterek, şöyle devam etti:AK Parti'nin büyükşehir belediye başkan adayları ne zaman belli olacak?Seçim takvimine ilişkin soruya ise Çelik, şöyle yanıt verdi:

https://sputniknews.com.tr/20231217/cumhurbaskani-erdogan-partisinin-istanbul-teskilatiyla-bir-araya-geldi-1078548744.html

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