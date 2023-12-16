https://sputniknews.com.tr/20231216/ukrayna-ordusu-herson-bolgesinde-insani-yardim-merkezini-vurdu-2-olu-1078527843.html

Ukrayna ordusu Herson Bölgesi’nde insani yardım merkezini vurdu: 2 kişi hayatını kaybetti

Ukrayna ordusu Herson Bölgesi’nde insani yardım merkezini vurdu: 2 kişi hayatını kaybetti

Ukrayna ordusunun, Herson Bölgesi’nin Novaya Mayaçka yerleşiminde bulunan insani yardım dağıtım merkezini HIMARS füzesiyle vurması sonucu iki sivilin hayatını... 16.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-16T17:03+0300

2023-12-16T17:03+0300

2023-12-16T17:03+0300

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Herson Valisi Vladimir Saldo, Telegram paylaşımında, “Dünkü yoğun füze saldırısı tümüyle başarısız olan Kievli teröristler bugün Novaya Mayaçka’ya alçakça füze saldırısı gerçekleştirdi. Füzelerin büyük kısmı hava savunma tarafından vuruldu, bir HIMARS yere ulaştı ve insani yardım ulaştırıldığı sırada patladı. İki sivil öldü, iki kişi daha yaralandı, ayrıca yükleri indirme işlemine yardımcı olan askeri personel de yaralandı” diye yazdı.Yaralıların hastaneye kaldırıldığını belirten Saldo, olay yerinde acil müdahale ekiplerinin çalıştığını ifade etti.

https://sputniknews.com.tr/20231216/rusya-savunma-bakanligi-ukraynaya-ait-bir-mi-8-helikopteri-dusuruldu-1078527225.html

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herson, himars, himars, himars roket sistemi, abd, nato, ukrayna ordusu, sağlık merkezi