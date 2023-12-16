https://sputniknews.com.tr/20231216/rusya-savunma-bakanligi-ukraynaya-ait-bir-mi-8-helikopteri-dusuruldu-1078527225.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’ya ait bir Mi-8 helikopteri düşürüldü

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’ya ait bir Mi-8 helikopteri düşürüldü

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Zaporojye bölgesinde Ukrayna’ya ait bir Mi-8 helikopterini düşürdüğünü duyurdu. 16.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-16T16:52+0300

2023-12-16T16:52+0300

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Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü özel askeri operasyona ilişkin güncel bilgileri paylaştı. Zaporojye yönünde, Rus ordu grubu birlikleri hava ve topçu birimlerinin desteğiyle Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 118. Mekanize Tugayının iki saldırısı püskürtürken, 33. mekanize ve 128. dağ saldırı tugaylarının insan gücü ve teçhizatını vurdu. Ukraynalı 50’ye yakın asker, 3 zırhlı muharebe aracı, 1 otomobil, bir MSTA-B obüs ve bir D-30 obüsü imha edildi.Ayrıca Zaporojye’nin Orehov bölgesinde Ukrayna’ya ait bir Mi-8 helikopteri düşürüldü.Kupyansk yönünde, Batı Askeri Grubu birlikleri hava ve topçu birimlerinin desteğiyle yürüttükleri aktif eylemler sonucunda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 14. ve 115. mekanize tugayları ile 25. Hava İndirme Tugayının taaruz gruplarının beş saldırısını püskürttü. Ukraynalı 35 asker, 4 zırhlı muharebe aracı, 3 kamyonet ve bir D-30 obüsü yok edildi.Krasnıy Liman yönünde, Merkez Askeri Grubu birliklerinin koordineli eylemleri, hava saldırıları ve topçu ateşi sonucunda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 12. Özel Kuvvetler Tugayının taaruz gruplarının iki saldırısı püskürtüldü. Ukraynalı 100'e yakın asker, 5 zırhlı muharebe aracı, 4 otomobil ve bir D-20 obüsü imha edildi.Donetsk yönünde, Güney Askeri Grubu birlikleri, hava ve topçu birimleri ile işbirliği içinde, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 81. Hava Araçları Tugayı ile 79. ve 95. hava saldırı tugaylarının taaruz gruplarının 4 saldırısını püskürterek, 5. Saldırı Tugayı ile 24., 30. ve 93. mekanize tugaylarının insan gücü ve teçhizatını vurdu. Ukraynalı 290’a yakın asker, 1 tank, 2 piyade savaş aracı, 4 otomobil, 2 Msta-B obüsü, 1 D-30 obüsü ve 2 adet Gvozdika kundağı motorlu topçu sistemi yok edildi.Güney Donetsk yönünde, Doğu Askeri Grubu birlikleri hava ve topçu birimleriyle işbirliği içinde, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 79. Hava Saldırı Tugayının üç saldırısını püskürttü. Ukrayna birliklerinin kayıpları 90'dan fazla asker, 3 zırhlı muharebe aracı, 4 otomobil ve bir D-20 obüsü olarak gerçekleşti.Herson Yönünde, hava saldırıları ve topçu ateşi ile Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 36. ve 37. deniz piyade tugayları vuruldu. Ukraynalı 65 asker, 7 otomobil, bir MSTA-B obüs, iki D-20 obüsü, bir Gvozdika kundağı motorlu topçu sistemi ve bir D-30 obüsü yok edildi.Özel askeri operasyonun başından bu yana Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait toplam 550 uçak, 259 helikopter, 9 bin 745 insansız hava aracı, 442 uçaksavar füze sistemi, 14 bin 96 tank ve diğer zırhlı muharebe araçları, bin 188 çok namlulu roketatar sistemi, 7 bin 353 sahra ve havan topu ile 16 bin 359 adet özel askeri araç imha edildi.

https://sputniknews.com.tr/20231216/sirbistan-hukumetinin-koalisyon-ortagindan-natoya-uyelige-iliskin-aciklama-1078523460.html

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