https://sputniknews.com.tr/20231216/turk-isten-hukumet-ve-muhalefete-vergi-mektubu-1078530340.html

Türk-İş'ten hükümet ve muhalefete vergi mektubu

Türk-İş'ten hükümet ve muhalefete vergi mektubu

Türk-İş, ücretlilerin temel giderlerinin vergi matrahından indirimine izin verilmesini, tüm sosyal yardım kalemlerinin de mümkün olduğunca SGK prim matrahına... 16.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-16T18:20+0300

2023-12-16T18:20+0300

2023-12-16T18:20+0300

türkiye

türk-iş

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muhalefet

mektup

vergi

asgari ücret

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Türk-İş Genel Başkan Ergün Atalay ve Genel Başkan Yardımcısı Pevrul Kavlak, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve TBMM'deki parti grup başkanvekillerine vergi düzenlemesiyle ilgili mektup gönderdi.NTV'nin haberine göre mektupta, ücretlerde asgari ücret kadar olan tutarın 2022'den itibaren gelir vergisinden istisna tutulduğu anımsatılarak, bu düzenlemenin ücret gelirlerinin vergilendirilmesindeki adaletsizliklerin çözümünde yeterli olmadığı vurgulandı.Ücretlerde gelir vergisinden istisna tutulan söz konusu tutarın, sonraki ayların kümülatif vergi matrahına eklendiğinin belirtildiği mektupta, bu nedenle ücret gelirlerinin haksız şekilde yüzde 15'lik dilimi daha erken aştığına ve ardından yüzde 20 ve 27'lik dilimlerin de daha çabuk vergilendirildiğine yer verildi.Mektupta, "Türkiye'de uygulanan tüm istisna uygulamalarında istisna tutulan tutar vergi matrahına eklenmiyor ancak asgari ücret istisnası tutarı haksız ve adaletsiz bir şekilde kümülatif vergi matrahına ekleniyor. Bu da ücret gelirlerinde ağır vergi yüküne sebep oluyor" ifadelerine yer verilerek şunlar kaydedildi:‘Vergi tarifesi oranları çalışan lehine güncellenmeli’Brüt asgari ücretin 1999-2023 arasında 143 kat armasına karşın, gelir vergisi tarifesinin birinci diliminin 35 kat seviyesinde artırılmasının, çalışanlar üzerinde ağır vergi yüküne sebep olduğu değerlendirmesi yapılan mektupta, şu ifadeler kullanıldı:

https://sputniknews.com.tr/20231204/turk-is-asgari-ucret-teklifi-netlesti-iddialarina-aciklik-getirdi-1078056220.html

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