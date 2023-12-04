https://sputniknews.com.tr/20231204/turk-is-asgari-ucret-teklifi-netlesti-iddialarina-aciklik-getirdi-1078056220.html

TÜRK-İŞ, 'asgari ücret teklifi netleşti' iddialarına açıklık getirdi

TÜRK-İŞ, 'asgari ücret teklifi netleşti' iddialarına açıklık getirdi

TÜRK-İŞ, asgari ücret teklifini netleştirdikleri yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. 04.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-04T13:38+0300

2023-12-04T13:38+0300

2023-12-04T13:38+0300

ekonomi

asgari ücret

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TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu adına yapılan yazılı açıklamada, Genel Başkan Ergün Atalay'ın asgari ücret konusunda bir televizyon kanalına verdiği röportajda, muhabirin açlık sınırı ile ilgili sorusuna, "Açlık sınırından bir pazarlık olmaz. Onu konuşmanın bir anlamı yok." karşılığını verdiği belirtildi.Bu yöndeki ifadelerin, basın yayın organlarında çeşitli başlıklarla servis edildiğinin aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

https://sputniknews.com.tr/20231204/altin-fiyatlarinda-rekor--1078045299.html

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asgari ücret