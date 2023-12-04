https://sputniknews.com.tr/20231204/turk-is-asgari-ucret-teklifi-netlesti-iddialarina-aciklik-getirdi-1078056220.html
TÜRK-İŞ, 'asgari ücret teklifi netleşti' iddialarına açıklık getirdi
TÜRK-İŞ, 'asgari ücret teklifi netleşti' iddialarına açıklık getirdi
TÜRK-İŞ, asgari ücret teklifini netleştirdikleri yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. 04.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-04T13:38+0300
2023-12-04T13:38+0300
2023-12-04T13:38+0300
ekonomi
asgari ücret
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TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu adına yapılan yazılı açıklamada, Genel Başkan Ergün Atalay'ın asgari ücret konusunda bir televizyon kanalına verdiği röportajda, muhabirin açlık sınırı ile ilgili sorusuna, "Açlık sınırından bir pazarlık olmaz. Onu konuşmanın bir anlamı yok." karşılığını verdiği belirtildi.Bu yöndeki ifadelerin, basın yayın organlarında çeşitli başlıklarla servis edildiğinin aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:
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asgari ücret
TÜRK-İŞ, 'asgari ücret teklifi netleşti' iddialarına açıklık getirdi
TÜRK-İŞ, asgari ücret teklifini netleştirdikleri yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu adına yapılan yazılı açıklamada, Genel Başkan Ergün Atalay'ın asgari ücret konusunda bir televizyon kanalına verdiği röportajda, muhabirin açlık sınırı ile ilgili sorusuna, "Açlık sınırından bir pazarlık olmaz. Onu konuşmanın bir anlamı yok." karşılığını verdiği belirtildi.
Bu yöndeki ifadelerin, basın yayın organlarında çeşitli başlıklarla servis edildiğinin aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:
"TÜRK-İŞ'in 2024 yılı asgari ücret ile ilgili taban fiyatı belli oldu ve TÜRK-İŞ'in asgari ücret teklifi netleşti, şeklinde çıkan haberlerin hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır. Komisyon toplantılarının ardından masada bulunan komisyon üyeleri bu kararı verecektir."