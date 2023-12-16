https://sputniknews.com.tr/20231216/suudi-arabistan-filistin-yonetimi-gazzede-yonetimi-devralabilecek-guctedir-1078517072.html

Suudi Arabistan: Filistin yönetimi Gazze'de yönetimi devralabilecek güçtedir

Suudi Arabistan: Filistin yönetimi Gazze'de yönetimi devralabilecek güçtedir

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya platformundan yapılan paylaşıma göre, bin Ferhan, Gazze'nin geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu. 16.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-16T09:04+0300

2023-12-16T09:04+0300

2023-12-16T09:04+0300

israil- filistin çatışması

suudi arabistan

faysal bin ferhan

israil

israil-filistin

filistin

israil-filistin sorunu

gazze

gazze şeridi

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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Gazze'nin geleceğine ilişkin "Filistin yönetimi, Gazze'de yönetimi devralabilecek güçte ve kabiliyettedir. Sorun şu ki, konuyu daha geniş bağlamda ele almadan onlardan bunu yapmalarını isteyemeyiz" dedi.Ferhan, Gazze ve nasıl yönetildiği hakkında konuşabilmenin tek yolunun Filistin'de neler yaşandığına dair 'daha geniş bir değerlendirmeye sahip olmak' olduğunu aktardı.Gazze'nin geleceğine ilişkin Ferhan, "Filistin yönetimi, Gazze'de yönetimi devralabilecek güçte ve kabiliyettedir. Sorun şu ki, konuyu daha geniş bağlamda ele almadan onlardan bunu yapmalarını isteyemeyiz" değerlendirmesini yaptı.

https://sputniknews.com.tr/20231101/beyaz-saray-suudi-arabistan-israil-ile-normallesmeye-hala-ilgi-duyuyor-1076954681.html

suudi arabistan

israil

filistin

gazze

gazze şeridi

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suudi arabistan, faysal bin ferhan, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi