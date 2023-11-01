https://sputniknews.com.tr/20231101/beyaz-saray-suudi-arabistan-israil-ile-normallesmeye-hala-ilgi-duyuyor-1076954681.html
Beyaz Saray: Suudi Arabistan, İsrail ile normalleşmeye hala ilgi duyuyor
Beyaz Saray: Suudi Arabistan, İsrail ile normalleşmeye hala ilgi duyuyor
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü Kirby, Suudilerin İsrail ile normalleşmeye ilgi duyduklarını belirttiklerini ancak tüm... 01.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-01T12:49+0300
2023-11-01T12:49+0300
2023-11-01T12:49+0300
john kirby
jake sullivan
prens halid bin selman
faysal bin ferhan
abd
filistin
israil-filistin
israil
ibrahim anlaşmaları
israil- filistin çatışması
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby gazetecilere yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın Gazze'deki savaşa rağmen İsrail ile normalleşme anlaşması yapmakla ilgilendiğini söyledi.Kirby, Suudi Savunma Bakanı Halid bin Selman el Suud ile Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan arasındaki son görüşmelerle ilgili bir soruya verdiği yanıtta, "Bu görüşmelerden normalleşmeye geri dönmek için bir yolumuz olduğundan ve Suudilerin bunu sürdürmeye hala ilgi duyduklarından emin olarak çıktık" cümlesine yer verdi.Kirby açıklamasında şu sözleri zikretti:Kirby, ABD'nin İsrail-Suudi normalleşmesine bağlı olduğunu vurgulayarak, "Suudiler de hala buna bağlı. Ancak Suudi dostlarımız da dahil olmak üzere hepimiz Gazze'de olup bitenlere odaklanmış durumdayız" dedi.Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan da yaptığı açıklamada İsrail ile Suudi Arabistan arasındaki normalleşme görüşmelerinin Gazze'deki savaşın sona ermesinin hemen ardından yeniden başlayacağına inandığını söylemişti.
https://sputniknews.com.tr/20231026/suudi-disisleri-bakani-israil-ile-normallesmeler-yeniden-baslayabilir-1076749496.html
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john kirby, jake sullivan, prens halid bin selman, faysal bin ferhan, abd, filistin, israil-filistin, israil, ibrahim anlaşmaları
john kirby, jake sullivan, prens halid bin selman, faysal bin ferhan, abd, filistin, israil-filistin, israil, ibrahim anlaşmaları
Beyaz Saray: Suudi Arabistan, İsrail ile normalleşmeye hala ilgi duyuyor
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü Kirby, Suudilerin İsrail ile normalleşmeye ilgi duyduklarını belirttiklerini ancak tüm tarafların şu anda Gazze'deki duruma odaklandığını söyledi.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby gazetecilere yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın Gazze'deki savaşa rağmen İsrail ile normalleşme anlaşması yapmakla ilgilendiğini söyledi.
Kirby, Suudi Savunma Bakanı Halid bin Selman el Suud ile Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan arasındaki son görüşmelerle ilgili bir soruya verdiği yanıtta, "Bu görüşmelerden normalleşmeye geri dönmek için bir yolumuz olduğundan ve Suudilerin bunu sürdürmeye hala ilgi duyduklarından emin olarak çıktık" cümlesine yer verdi.
Kirby açıklamasında şu sözleri zikretti:
Açıkçası İsrail ve Hamas arasında yaşananlar şu anda bu konuda pratik ilerleme kaydetmeyi zorlaştırıyor. Ayrıca 7 Ekim'den önce bile üzerinde anlaşmaya varılmış bir çerçeveden hala uzakta olduğumuzu hatırlatmak isterim.
Kirby, ABD'nin İsrail-Suudi normalleşmesine bağlı olduğunu vurgulayarak, "Suudiler de hala buna bağlı. Ancak Suudi dostlarımız da dahil olmak üzere hepimiz Gazze'de olup bitenlere odaklanmış durumdayız" dedi.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan da yaptığı açıklamada İsrail ile Suudi Arabistan arasındaki normalleşme görüşmelerinin Gazze'deki savaşın sona ermesinin hemen ardından yeniden başlayacağına inandığını söylemişti.