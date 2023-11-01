https://sputniknews.com.tr/20231101/beyaz-saray-suudi-arabistan-israil-ile-normallesmeye-hala-ilgi-duyuyor-1076954681.html

Beyaz Saray: Suudi Arabistan, İsrail ile normalleşmeye hala ilgi duyuyor

Beyaz Saray: Suudi Arabistan, İsrail ile normalleşmeye hala ilgi duyuyor

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü Kirby, Suudilerin İsrail ile normalleşmeye ilgi duyduklarını belirttiklerini ancak tüm... 01.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-01T12:49+0300

2023-11-01T12:49+0300

2023-11-01T12:49+0300

john kirby

jake sullivan

prens halid bin selman

faysal bin ferhan

abd

filistin

israil-filistin

israil

ibrahim anlaşmaları

israil- filistin çatışması

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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby gazetecilere yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın Gazze'deki savaşa rağmen İsrail ile normalleşme anlaşması yapmakla ilgilendiğini söyledi.Kirby, Suudi Savunma Bakanı Halid bin Selman el Suud ile Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan arasındaki son görüşmelerle ilgili bir soruya verdiği yanıtta, "Bu görüşmelerden normalleşmeye geri dönmek için bir yolumuz olduğundan ve Suudilerin bunu sürdürmeye hala ilgi duyduklarından emin olarak çıktık" cümlesine yer verdi.Kirby açıklamasında şu sözleri zikretti:Kirby, ABD'nin İsrail-Suudi normalleşmesine bağlı olduğunu vurgulayarak, "Suudiler de hala buna bağlı. Ancak Suudi dostlarımız da dahil olmak üzere hepimiz Gazze'de olup bitenlere odaklanmış durumdayız" dedi.Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan da yaptığı açıklamada İsrail ile Suudi Arabistan arasındaki normalleşme görüşmelerinin Gazze'deki savaşın sona ermesinin hemen ardından yeniden başlayacağına inandığını söylemişti.

https://sputniknews.com.tr/20231026/suudi-disisleri-bakani-israil-ile-normallesmeler-yeniden-baslayabilir-1076749496.html

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john kirby, jake sullivan, prens halid bin selman, faysal bin ferhan, abd, filistin, israil-filistin, israil, ibrahim anlaşmaları