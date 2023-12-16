https://sputniknews.com.tr/20231216/rusya-abnin-ukraynayla-muzakereleri-baslatma-karari-hukuken-supheli-1078528653.html

Rusya: AB’nin Ukrayna’yla müzakereleri başlatma kararı hukuken şüpheli

Rusya: AB’nin Ukrayna’yla müzakereleri başlatma kararı hukuken şüpheli

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Ukrayna ve Moldova’yla katılım müzakerelerini başlatma kararının birliğin... 16.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-16T17:40+0300

2023-12-16T17:40+0300

2023-12-16T17:40+0300

rusya

ukrayna krizi

rusya dışişleri bakanlığı

mariya zaharova

ab

ab

ab

avrupa birliği

avrupa birliği

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova’nın yazılı açıklamasında, “İş saçmalık noktasına geldi. Kirli manipülasyonlar yoluyla, ülke liderlerinden bazıları masada yokken, AB’nin en basit kriterlerine uymamasının ötesinde bu kriterlere aykırı olan Ukrayna ve Moldova’yla katılım müzakerelerinin başlatılması yönünde hukuk açısından şüphe uyandıran ve açık bir şekilde siyasallaştırılmış kararlar alınıyor” ifadesine yer verildi.AB ülkelerinin, Rusya’ya karşı yeni yaptırım paketinin kabul edilmesinin de saçmalık olduğunu ifade eden Zaharova, bu yaptırımların “öncelikler gibi AB’nin kendisine büyük zarar taşıdığını” kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20231212/zaharova-abd-baenin-gazze-ile-ilgili-karar-tasarisini-veto-ederek-bm-mekanizmasini-vurdu-1078380253.html

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