https://sputniknews.com.tr/20231216/rus-disisleri-batinin-rusyaya-yonelik-tum-yasadisi-eylemleri-uygun-karsilik-alacak-1078532946.html

Rus Dışişleri: Batı’nın Rusya’ya yönelik tüm yasadışı eylemleri uygun karşılık alacak

Rus Dışişleri: Batı’nın Rusya’ya yönelik tüm yasadışı eylemleri uygun karşılık alacak

Avrupa Birliği’nin (AB) olası yeni yaptırım paketini değerlendiren Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rusya’ya yönelik tüm yasadışı eylemlerin uygun... 16.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-16T20:33+0300

2023-12-16T20:33+0300

2023-12-16T20:33+0300

ukrayna krizi

avrupa birliği

avrupa birliği

dışişleri bakanlığı

rusya dışişleri bakanlığı

mariya zaharova

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sputnik’e açıklamasında, “Ülkemize karşı yasadışı tüm tedbir, eylem ve adımların uygun karşılık alacağını artık bir gelenek olarak söylüyoruz. Bu karşılık, bakanlıklar arası formatta geliştiriliyor, ilgili kararlar alınıyor ve sonra onaylanarak hayata geçiriliyor. Bu daha önce de öyleydi, şimdi de öyle olacak” ifadesini kullandı.Daha önce Politico dergisi, Avusturya’nın AB’nin Rusya’ya karşı 12. yaptırım paketiyle ilgili teknik itirazlarını geri çektiğini bildirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231216/rusya-abnin-ukraynayla-muzakereleri-baslatma-karari-hukuken-supheli-1078528653.html

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avrupa birliği, avrupa birliği, dışişleri bakanlığı, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova