https://sputniknews.com.tr/20231216/rus-bombardiman-ucaklarindan-baltik-denizi-uzerinde-5-saatlik-ucus-1078531451.html

Rus bombardıman uçaklarından Baltık Denizi üzerinde 5 saatlik uçuş

Rus bombardıman uçaklarından Baltık Denizi üzerinde 5 saatlik uçuş

Rusya Savunma Bakanlığı, iki adet Tu-22m3 bombardıman uçağının Baltık Denizi’nin uluslararası suları üzerinde beş saatlik uçuş gerçekleştirdiğini belirtti. 16.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-16T19:27+0300

2023-12-16T19:27+0300

2023-12-16T19:27+0300

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rusya hava uzay kuvvetleri

rusya hava-uzay kuvvetleri

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Rusya Hava Uzay Kuvvetleri Uzun Menzilli Hava Filosu’na ait iki uzun menzilli bombardıman uçağı Tu-22m3, Baltık Denizi’nin uluslararası suları üzerindeki hava sahasında planlı uçuş gerçekleştirdi” ifadesine yer verildi.Uçuşun 5 saat sürdüğü kaydedilirken bombardıman uçaklarına Su-30 jetlerinin eşlik ettiği bildirildi.Açıklamada, Rus uçaklarına bazı yerlerde yabancı ülkelere ait savaş uçaklarının da eşlik ettiği belirtildi.Rus uzun menzilli savaş uçakları düzenli olarak Arktik, Kuzey Atlas, Karadeniz, Baltık Denizi, Pasifik Okyanusu’nun uluslararası suları üzerinde uçuşlar gerçekleştiriyor. Rus uçaklarının tüm uçuşları tamamen uluslararası hava sahası kullanma kurallarına uygun şekilde yapılıyor.

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