https://sputniknews.com.tr/20231216/rus-bombardiman-ucaklarindan-baltik-denizi-uzerinde-5-saatlik-ucus-1078531451.html
Rus bombardıman uçaklarından Baltık Denizi üzerinde 5 saatlik uçuş
Rus bombardıman uçaklarından Baltık Denizi üzerinde 5 saatlik uçuş
Rusya Savunma Bakanlığı, iki adet Tu-22m3 bombardıman uçağının Baltık Denizi’nin uluslararası suları üzerinde beş saatlik uçuş gerçekleştirdiğini belirtti. 16.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-16T19:27+0300
2023-12-16T19:27+0300
2023-12-16T19:27+0300
dünya
rusya savunma bakanlığı
tu-22m3
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bombardıman
bombardıman uçağı
rusya hava uzay kuvvetleri
rusya hava-uzay kuvvetleri
rusya hava ve uzay kuvvetleri
rusya-hava uzay kuvvetleri
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Rusya Hava Uzay Kuvvetleri Uzun Menzilli Hava Filosu’na ait iki uzun menzilli bombardıman uçağı Tu-22m3, Baltık Denizi’nin uluslararası suları üzerindeki hava sahasında planlı uçuş gerçekleştirdi” ifadesine yer verildi.Uçuşun 5 saat sürdüğü kaydedilirken bombardıman uçaklarına Su-30 jetlerinin eşlik ettiği bildirildi.Açıklamada, Rus uçaklarına bazı yerlerde yabancı ülkelere ait savaş uçaklarının da eşlik ettiği belirtildi.Rus uzun menzilli savaş uçakları düzenli olarak Arktik, Kuzey Atlas, Karadeniz, Baltık Denizi, Pasifik Okyanusu’nun uluslararası suları üzerinde uçuşlar gerçekleştiriyor. Rus uçaklarının tüm uçuşları tamamen uluslararası hava sahası kullanma kurallarına uygun şekilde yapılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20231216/rusya-abnin-ukraynayla-muzakereleri-baslatma-karari-hukuken-supheli-1078528653.html
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rusya savunma bakanlığı, tu-22m3, bombardıman, bombardıman, bombardıman uçağı, rusya hava uzay kuvvetleri, rusya hava-uzay kuvvetleri, rusya hava ve uzay kuvvetleri, rusya-hava uzay kuvvetleri, baltık denizi, su-30, rus su-30 avcı uçağı, jet, jet
rusya savunma bakanlığı, tu-22m3, bombardıman, bombardıman, bombardıman uçağı, rusya hava uzay kuvvetleri, rusya hava-uzay kuvvetleri, rusya hava ve uzay kuvvetleri, rusya-hava uzay kuvvetleri, baltık denizi, su-30, rus su-30 avcı uçağı, jet, jet
Rus bombardıman uçaklarından Baltık Denizi üzerinde 5 saatlik uçuş
Rusya Savunma Bakanlığı, iki adet Tu-22m3 bombardıman uçağının Baltık Denizi’nin uluslararası suları üzerinde beş saatlik uçuş gerçekleştirdiğini belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Rusya Hava Uzay Kuvvetleri Uzun Menzilli Hava Filosu’na ait iki uzun menzilli bombardıman uçağı Tu-22m3, Baltık Denizi’nin uluslararası suları üzerindeki hava sahasında planlı uçuş gerçekleştirdi” ifadesine yer verildi.
Uçuşun 5 saat sürdüğü kaydedilirken bombardıman uçaklarına Su-30 jetlerinin eşlik ettiği bildirildi.
Açıklamada, Rus uçaklarına bazı yerlerde yabancı ülkelere ait savaş uçaklarının da eşlik ettiği belirtildi.
Rus uzun menzilli savaş uçakları düzenli olarak Arktik, Kuzey Atlas, Karadeniz, Baltık Denizi, Pasifik Okyanusu’nun uluslararası suları üzerinde uçuşlar gerçekleştiriyor. Rus uçaklarının tüm uçuşları tamamen uluslararası hava sahası kullanma kurallarına uygun şekilde yapılıyor.