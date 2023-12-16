https://sputniknews.com.tr/20231216/putinden-hayatini-kaybeden-kuveyt-emiri-es-sabah-icin-taziye-mesaji-1078526549.html

Putin'den hayatını kaybeden Kuveyt Emiri es-Sabah için taziye mesajı

Putin'den hayatını kaybeden Kuveyt Emiri es-Sabah için taziye mesajı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 86 yaşında hayatını kaybeden Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah için taziye mesajı yayımladı. 16.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-16T16:07+0300

2023-12-16T16:07+0300

2023-12-16T17:34+0300

dünya

vladimir putin

rusya

kuveyt

şeyh nevvaf el-ahmed el-cabir es-sabah

ölüm

taziye

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Yeni Kuveyt Emiri olan Veliaht Prens Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'a ağabeyinin vefatı nedeniyle başsağlığı dileyen Putin, "Emir Nevvaf el-Ahmed, Ortadoğu'da haklı olarak büyük bir otoriteye sahipti. Kuveyt'in sosyo-ekonomik kalkınması ve uluslararası arenadaki konumunun güçlendirilmesi için çok şey yaptı. Dostane Rusya-Kuveyt ilişkilerinin güçlendirilmesine yaptığı kişisel katkıyı değerli buluyoruz" ifadelerini kullandı.Putin, es-Sabah'ın tüm aile bireylerine ve dost Kuveyt halkına taziye ve destek mesajlarının iletilmesini de istedi. 40 gün yas ilan edildi Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetti. Kuveyt, vefat nedeniyle 40 gün süreyle resmi̇ yas i̇lan etti̇ ve resmi̇ dai̇releri̇ üç gün süreyle kapattı.

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vladimir putin, rusya, kuveyt, şeyh nevvaf el-ahmed el-cabir es-sabah , ölüm, taziye