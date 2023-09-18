https://sputniknews.com.tr/20230918/kuveyt-maliye-bakanligina-siber-saldiri--1075572623.html

Kuveyt Maliye Bakanlığı'na siber saldırı

Kuveyt Maliye Bakanlığı'na siber saldırı

Kuveyt Maliye Bakanlığı, sistemlerinden birinin, kaynağı bilinmeyen bir virüs aracılığıyla siber saldırı girişimine maruz kaldığını açıkladı. 18.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-18T19:00+0300

2023-09-18T19:00+0300

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Kuveyt Maliye Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, siber saldırı girişiminin şafak vakti gerçekleştiği ve derhal koruma sistemleri ve prosedürlerinin etkinleştirildiği ve siber saldırı girişiminin düzeyinin değerlendirilmeye çalışıldığı aktarıldı.Açıklamada, hükümetin mali sistemlerinin birbirinden ayrılmış olması dolayısıyla çalışmaların normal şekilde devam ettiği ve devlet çalışanlarına yönelik maaş transfer prosedürlerinin etkilenmeyeceği belirtildi.Son gelişmeler hakkında bilgi vermek için Ulusal Siber Güvenlik Merkezi ile iletişime geçildiği ifade edilen açıklamada, bakanlığın saldırılar nedeniyle karşılaştığı herhangi bir olumsuz etki hakkında daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

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kuveyt, siber, siber saldırı, ortadoğu