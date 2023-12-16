https://sputniknews.com.tr/20231216/nijeryada-sitma-hastaligina-yakalanan-kocaelispor-yoneticisi-hayatini-kaybetti-1078521471.html

Nijerya’da sıtma hastalığına yakalanan Kocaelispor yöneticisi hayatını kaybetti

Nijerya’da sıtma hastalığına yakalanan Kocaelispor yöneticisi hayatını kaybetti

Sporcu izlemek ve futbol akademilerini ziyaret etmek için gittiği Nijerya’da sıtma hastalığına yakalanan Kocaelispor Asbaşkanı Emre Can (48), hayatını... 16.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-16T12:05+0300

2023-12-16T12:05+0300

2023-12-16T12:05+0300

türkiye

sıtma

zatürre

hastalık

bulaşıcı hastalık

nijerya

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Edinilen bilgiye göre, Kocaelispor Asbaşkanı ve iş insanı Ekrem Can (48) ile Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, 15 gün önce Nijerya’ya gitti. Burada kentteki futbol akademileri ve spor tesisleri ziyaret eden Can, sporcuları izledi. Nijerya’da kırgınlık, halsizlik ve sıtma şikayetleri yaşayan Ekrem Can’ın sorunları Kocaeli’ye döndüğünde de devam etti. Sağlık durumu gün geçtikçe kötüye giden Can, Gebze ilçesindeki bir özel hastaneye yatırıldı. Hastalığı zatürreye dönüştüğü bildirilen Ekrem Can, 2 gündür tedavi gördüğü hastanede sabaha karşı hayatını kaybetti.Evli ve iki çocuk babası Can’ın ölüm haberini alan Kocaelispor camiasını yasa boğdu. Cenazenin Karamürsel ilçesinde ikindi namazına müteakip kaldırılacağı öğrenildi.

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sıtma, zatürre, hastalık, bulaşıcı hastalık, nijerya