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SON DAKİKA | Eczacıbaşı Dynavit, FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda finale yükseldi
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Eczacıbaşı Dynavit, FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda finale yükseldi
Eczacıbaşı Dynavit, FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda finale yükseldi
FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası yarı finalde Eczacıbaşı Dynavit, Dentil Praia'yı 3-1 mağlup etti ve adını finale yazdırdı. 16.12.2023, Sputnik Türkiye
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FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası yarı finalde Eczacıbaşı Dynavit, Dentil Praia'yı 3-1 mağlup etti ve adını finale yazdırdı.
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eczacıbaşı dynavit, eczacıbaşı vitra voleybol takımı
eczacıbaşı dynavit, eczacıbaşı vitra voleybol takımı

Eczacıbaşı Dynavit, FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda finale yükseldi

11:05 16.12.2023 (güncellendi: 11:06 16.12.2023)
© AAVakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi Süper Final maçında Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yenerek 6. kez Avrupa'nın en büyüğü oldu.
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi Süper Final maçında Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yenerek 6. kez Avrupa'nın en büyüğü oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2023
© AA
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