Muğla'da 4.0 büyüklüğünde deprem

Rus uzman: ‘Türkiye, ruhu bakımından NATO’dan çok daha ŞİÖ’ye yakın’

ABD basını: ‘Batı, müzakereleri Ukrayna'da barışa ulaşmanın tek yolu olarak görüyor’

BM'nin milyon dolarları kayboldu

İsviçreli vekil: Batı'da birçok kişi, Rusya'nın savunduğu değerleri paylaşıyor

Rus uzman: Putin ile Erdoğan yakın temas halinde

Rusya Dış İstihbarat Servisi Direktörü: Polonya, 'Ukrayna planından' vazgeçmiş değil

Batı basını: NATO, Ukrayna'nın artık Batı'nın ilgi odağı olmadığını itiraf etti

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Putin satranç deneyimi ile ilgili bir anısını anlattı