https://sputniknews.com.tr/20231113/muglada-saganak-bodrum-fethiye-milasta-su-baskini-ve-toprak-kaymasi-meydana-geldi-1077357057.html

Muğla'da sağanak: Bodrum, Fethiye, Milas'ta su baskını ve toprak kayması meydana geldi

Muğla'da sağanak: Bodrum, Fethiye, Milas'ta su baskını ve toprak kayması meydana geldi

Muğla'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiliyor. Bodrum ve Milas'ta bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, Fethiye'de de toprak kayması... 13.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-13T19:57+0300

2023-11-13T19:57+0300

2023-11-13T19:57+0300

muğla

türkiye

milas

bodrum

fethiye

sağanak

sağanak yağış

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/0d/1077357392_0:472:1170:1130_1920x0_80_0_0_bb9a8908f5252b01f8e76d037cccca5a.jpg

Bodrum ilçesinde, sabah saatlerinden bu yana sağanak aralıklarla etkili oluyor. Kent merkezi ile bazı mahallelerde rögarlardan su taştı. Yollardaki su birikintileri nedeniyle araçlar güçlükle ilerledi. Sağanak sırasında yayalar da zor anlar yaşadı.Çamurlu suların cadde ve derelerden döküldüğü bölgelerde ise denizin rengi kahverengiye döndü. Bodrum Belediyesi ekipleri, tıkanan rögarlarda ve dere yataklarında çalışma yaptı.Turgutreis, Akyarlar ve Mumcular mahallelerinde sağanak nedeniyle yollarda hasar meydana geldi.İlçede yağış nedeniyle zaman zaman maddi hasarlı kazalar da yaşandı.Bazı vatandaşlar cadde ve sokakların dereye döndüğü anları araçlarıyla seyrederken cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.Fethiye ilçesinde de etkili olan sağanak nedeniyle Karagözler Mahallesi Keçiler Sokak'ta toprak kayması meydana geldi.Toprak kayması nedeniyle kapanan yol, iş makineleri yardımıyla ulaşıma açıldı.Milas ilçesinde yaklaşık 1 saat süren sağanak yağışın ardından ilçe genelinde birçok cadde ve sokak su altında kalırken, yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Yağış sonrası araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti. Ev iş yerleri yağıştan olumsuz etkilendi.

https://sputniknews.com.tr/20231111/istanbulda-saganak-ve-firtina-bir-kisi-yaralandi-trafik-yogunlugu-yuzde-74e-cikti-1077295521.html

muğla

türkiye

milas

bodrum

fethiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

muğla, milas, bodrum, fethiye, sağanak, sağanak yağış