https://sputniknews.com.tr/20231113/muglada-saganak-bodrum-fethiye-milasta-su-baskini-ve-toprak-kaymasi-meydana-geldi-1077357057.html
Muğla'da sağanak: Bodrum, Fethiye, Milas'ta su baskını ve toprak kayması meydana geldi
Muğla'da sağanak: Bodrum, Fethiye, Milas'ta su baskını ve toprak kayması meydana geldi
Muğla'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiliyor. Bodrum ve Milas'ta bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, Fethiye'de de toprak kayması... 13.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-13T19:57+0300
2023-11-13T19:57+0300
2023-11-13T19:57+0300
muğla
türkiye
milas
bodrum
fethiye
sağanak
sağanak yağış
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/0d/1077357392_0:472:1170:1130_1920x0_80_0_0_bb9a8908f5252b01f8e76d037cccca5a.jpg
Bodrum ilçesinde, sabah saatlerinden bu yana sağanak aralıklarla etkili oluyor. Kent merkezi ile bazı mahallelerde rögarlardan su taştı. Yollardaki su birikintileri nedeniyle araçlar güçlükle ilerledi. Sağanak sırasında yayalar da zor anlar yaşadı.Çamurlu suların cadde ve derelerden döküldüğü bölgelerde ise denizin rengi kahverengiye döndü. Bodrum Belediyesi ekipleri, tıkanan rögarlarda ve dere yataklarında çalışma yaptı.Turgutreis, Akyarlar ve Mumcular mahallelerinde sağanak nedeniyle yollarda hasar meydana geldi.İlçede yağış nedeniyle zaman zaman maddi hasarlı kazalar da yaşandı.Bazı vatandaşlar cadde ve sokakların dereye döndüğü anları araçlarıyla seyrederken cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.Fethiye ilçesinde de etkili olan sağanak nedeniyle Karagözler Mahallesi Keçiler Sokak'ta toprak kayması meydana geldi.Toprak kayması nedeniyle kapanan yol, iş makineleri yardımıyla ulaşıma açıldı.Milas ilçesinde yaklaşık 1 saat süren sağanak yağışın ardından ilçe genelinde birçok cadde ve sokak su altında kalırken, yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Yağış sonrası araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti. Ev iş yerleri yağıştan olumsuz etkilendi.
https://sputniknews.com.tr/20231111/istanbulda-saganak-ve-firtina-bir-kisi-yaralandi-trafik-yogunlugu-yuzde-74e-cikti-1077295521.html
muğla
türkiye
milas
bodrum
fethiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/0d/1077357392_0:362:1170:1240_1920x0_80_0_0_b5ec71cbb463fa080fa73d3d44d9766d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
muğla, milas, bodrum, fethiye, sağanak, sağanak yağış
muğla, milas, bodrum, fethiye, sağanak, sağanak yağış
Muğla'da sağanak: Bodrum, Fethiye, Milas'ta su baskını ve toprak kayması meydana geldi
Muğla'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiliyor. Bodrum ve Milas'ta bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, Fethiye'de de toprak kayması meydana geldi
Bodrum ilçesinde, sabah saatlerinden bu yana sağanak aralıklarla etkili oluyor. Kent merkezi ile bazı mahallelerde rögarlardan su taştı. Yollardaki su birikintileri nedeniyle araçlar güçlükle ilerledi. Sağanak sırasında yayalar da zor anlar yaşadı.
Çamurlu suların cadde ve derelerden döküldüğü bölgelerde ise denizin rengi kahverengiye döndü. Bodrum Belediyesi ekipleri, tıkanan rögarlarda ve dere yataklarında çalışma yaptı.
Turgutreis, Akyarlar ve Mumcular mahallelerinde sağanak nedeniyle yollarda hasar meydana geldi.
İlçede yağış nedeniyle zaman zaman maddi hasarlı kazalar da yaşandı.
Bazı vatandaşlar cadde ve sokakların dereye döndüğü anları araçlarıyla seyrederken cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Fethiye ilçesinde de etkili olan sağanak nedeniyle Karagözler Mahallesi Keçiler Sokak'ta toprak kayması meydana geldi.
Toprak kayması nedeniyle kapanan yol, iş makineleri yardımıyla ulaşıma açıldı.
Milas ilçesinde yaklaşık 1 saat süren sağanak yağışın ardından ilçe genelinde birçok cadde ve sokak su altında kalırken, yağışlar hayatı olumsuz etkiledi.
Yağış sonrası araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti. Ev iş yerleri yağıştan olumsuz etkilendi.