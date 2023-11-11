https://sputniknews.com.tr/20231111/istanbulda-saganak-ve-firtina-bir-kisi-yaralandi-trafik-yogunlugu-yuzde-74e-cikti-1077295521.html

İstanbul'da sağanak ve fırtına: Bir kişi yaralandı, trafik yoğunluğu yüzde 74'e çıktı

İstanbul'da sağanak ve fırtına: Bir kişi yaralandı, trafik yoğunluğu yüzde 74'e çıktı

Yetkililerden gelen uyarıların ardından İstanbul'da özellikle Avrupa yakasında fırtına ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Hava durumunda olumsuz etkilenen... 11.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-11T16:34+0300

2023-11-11T16:34+0300

2023-11-11T16:38+0300

türkiye

istanbul

sağanak

sağanak yağış

küçükçekmece

cihangir

sarıyer

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan uyarılar sonrası İstanbul genelinde yağışlı hava etkisini gösterdi. Küçükçekmece'de kısa süreli yaşana hortum korkuttu, bir binanı çatısındaki duvar devrilirken başka bir yerde Küçükçekmece’de etkili olan fırtınada uçan çatıdan kopan parçalar bir kişinin başına isabet etti. Cihangir'de halk pazarını su bastı. Sarıyer'de fırtına nedeniyle araçlar zarar gördü.Avrupa Yakası'nda Zeytinburnu, Fatih, Bahçelievler ve Beşiktaş'ta gök gürültülü yağmur etkili olurken Avcılar ve Gaziosmanpaşa'da ise şiddetli sağanak geçişleri yaşanıyor.Avcılar Cihangir halk pazarını da yoğun yağış sonrası su bastı. Pazarda alışveriş yapan vatandaşlar, suyun içinde ilerlemeye çalıştı.Sarıyer'de fırtına nedeniyle ağaç devrildiSarıyer Çayırbaşı Caddesi'nde rüzgarın kuvvetli esmesi nedeniyle bir otoparktaki ağaç otomobillerin üzerine devrildi. Ağacın devrilmesi sonucunda buradaki 4 araç hasar gördü ve iletişim hatlarına ait bazı kablolar koptu.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, devrilen ağacı keserek araçların üzerinden kaldırdı.Anadolu Yakası'nda da yağış etkili oluyorAnadolu Yakası'nda da Kartal, Maltepe ve Ataşehir ilçelerinde hafif şiddette yağmur geçişleri, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılande ise kuvvetli yağış görülüyor.Yağış nedeniyle D-100 kara yolu Kartal, Maltepe, Bostancı ve Göztepe'nin her iki yönünde trafik akışı yavaşladı.İBB Trafik Yoğunluk Haritası'na göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu saat 15.00 itibarıyla yüzde 76 olarak ölçüldü.Küçükçekmece'de hortum paniğe yol açtıKüçükçekmece gölü üzerinde oluşan hortum paniğe yol açtı. Kısa süreli etkili olan hortum daha sonra kaybolurken, o anlar bir kişi tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.Bir binanın çatısındaki duvar yıkıldıKüçükçekmece’de etkili olan fırtına ve sağanak yağış nedeniyle bir binanın çatı katında bulunan duvar yıkıldı. Etkili olan rüzgar nedeniyle binadan düşen tuğla parçaları bir bölge sakinin tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.Uçan çatıdan kopan parçalar bakkala giden adamın kafasına isabet ettiKüçükçekmece’de kısa sürede etkili olan fırtına nedeniyle bir binanın çatısı uçarak karşı binaya çarparak yola düştü. O sırada bakkala giden bir adam, kafasına uçan çatının parçalarının çarpması sonucu yaralandı. Kafasından yaralanan adam ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

https://sputniknews.com.tr/20231111/meteoroloji-ve-akomdan-sari-kodlu-uyari-bu-illere-dikkat-1077285597.html

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