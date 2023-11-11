https://sputniknews.com.tr/20231111/meteoroloji-ve-akomdan-sari-kodlu-uyari-bu-illere-dikkat-1077285597.html

Meteoroloji ve AKOM'dan sarı kodlu uyarı: İstanbul başta olmak üzere bu illere dikkat

Meteoroloji ve AKOM'dan sarı kodlu uyarı: İstanbul başta olmak üzere bu illere dikkat

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre Marmara ve Kuzey Ege'de rüzgarın, kuvvetli ve fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün... 11.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-11T09:32+0300

2023-11-11T09:32+0300

2023-11-11T09:34+0300

yaşam

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

akom

istanbul büyükşehir belediyesi afet koordinasyon merkezi (akom)

sağanak

sağanak yağış

sağanak yağış uyarısı

gök gürültülü sağanak

fırtına

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin batı kesimleri çok bulutlu, Marmara, Ege kıyıları, Manisa, Antalya, Eskişehir, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların, Marmara (Edirne ve Bilecik hariç), Çanakkale, Balıkesir’in batı ilçeleri ile İzmir’in kuzeyi, Muğla'nın kıyı kesimleri, Zonguldak ve Düzce çevrelerinde kuvvetli, İzmir, Balıkesir, Manisa ile batı kesimleri başta olmak üzere Aydın’da yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Şiddetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.Rüzgârın, Marmara ile Kuzey Ege’de güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/saat, Marmara’da yer yer 90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.MARMARAParçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölge genelinde (Edirne ve Bilecik hariç yerel olarak kuvvetli, Balıkesir çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli şiddetli olması bekleniyor. Rüzgârın güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.EGEParçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Manisa çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Muğla'nın kıyı kesimlerinde kuvvetli, İzmir, Manisa ve Aydın çevrelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Kıyı Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.AKDENİZParçalı bulutlu, Antalya çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.İÇ ANADOLUParçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Eskişehir çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BATI KARADENİZParçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren Zonguldak, Bartın, Düzce ve Bolu çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra Düzce ve Zonguldak çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DOĞU ANADOLUParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

https://sputniknews.com.tr/20231107/uzmani-yanitladi-kuzey-isiklarinin-depremle-ilgisi-var-mi-1077140994.html

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