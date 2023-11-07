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Uzmanı yanıtladı: Kuzey ışıklarının depremle ilgisi var mı?
Uzmanı yanıtladı: Kuzey ışıklarının depremle ilgisi var mı?
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, kuzey ışıklarının depremle bir ilişkisinin... 07.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-07T12:37+0300
2023-11-07T12:37+0300
yaşam
kuzey ışıkları
deprem
türkiye
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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk ışıkların depremle bir ilişkisinin olmadığı, çeşitli ülkelerde görülen ve fotoğrafları sosyal medyada paylaşılan "kuzey ışıkları"na ilişkin, "Dünyada bu tarz doğa olayları sürekli olur. Aslında göremediğimiz çok daha fazla ışık var. Herhangi bir şeye yorulmaması gereken kuzey ışıklarına doğanın bize sunduğu görsel ziyafet olarak bakmak lazım." dedi.Prof. Dr. Alaeddinoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "aurora borealis" adıyla da bilinen kuzey ışıklarının genellikle kutup bölgelerinde, özellikle Kuzey Kutbu'na yakın bölgelerde daha sık gözlemlendiğini söyledi.Dünyaya çarpan güçlü bir solar fırtına sebebiyle Türkiye'nin birçok bölgesinde de benzer görüntülerin görüldüğünü belirten Alaeddinoğlu, şunları kaydetti:'Deprem olacağı anlamına asla gelmez'Kuzey ışıklarının bazı ülkelerin turizmine de önemli katkı sunduğunu ifade eden Alaeddinoğlu, "Kuzey ışıklarını görmek, fotoğraflamak isteyen birçok insan, kutuplara yakın ülkeleri ziyaret ediyor. Ekvator'a yakın ülkelerde bu ışıkların sıklıkla görülme şansı çok düşük. Ülkemizde de birkaç ilde görüldü. Vatandaşlarımız da ışıkları görme, fotoğraflama imkanı buldu. Ülkemizde kırmızı tonlarda görülen ışıklar, kuzeydeki ülkelerde yeşil tonlarda görülecektir." diye konuştu.Bu ışıkların depremle bir ilişkisinin olmadığı bilgisini veren Alaeddinoğlu, "Kırmızı ışıklar tamamen solar fırtına denilen doğa olayı sonucu oluşuyor. Bu ışıkların ülkemizde görülmesi deprem olacağı anlamına asla gelmez." dedi.
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kuzey ışıkları, deprem, türkiye
kuzey ışıkları, deprem, türkiye

Uzmanı yanıtladı: Kuzey ışıklarının depremle ilgisi var mı?

12:37 07.11.2023
© AA / Emre IlıkanAlaeddinoğlu
Alaeddinoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2023
© AA / Emre Ilıkan
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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, kuzey ışıklarının depremle bir ilişkisinin olmadığını belirtti.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk ışıkların depremle bir ilişkisinin olmadığı, çeşitli ülkelerde görülen ve fotoğrafları sosyal medyada paylaşılan "kuzey ışıkları"na ilişkin, "Dünyada bu tarz doğa olayları sürekli olur. Aslında göremediğimiz çok daha fazla ışık var. Herhangi bir şeye yorulmaması gereken kuzey ışıklarına doğanın bize sunduğu görsel ziyafet olarak bakmak lazım." dedi.
Prof. Dr. Alaeddinoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "aurora borealis" adıyla da bilinen kuzey ışıklarının genellikle kutup bölgelerinde, özellikle Kuzey Kutbu'na yakın bölgelerde daha sık gözlemlendiğini söyledi.
Dünyaya çarpan güçlü bir solar fırtına sebebiyle Türkiye'nin birçok bölgesinde de benzer görüntülerin görüldüğünü belirten Alaeddinoğlu, şunları kaydetti:
"Bu ışık dalgalarının görülmesi gayet doğal. Güneşte zaman zaman yaşanan patlamaların etkisiyle oluşan parçacıklar yeryüzünde enleme bağlı olarak farklı renklerde görüntüler oluşturuyor. Kuzey ışıkları kutup noktalarına yakın bölgelerde yeşil, Ekvator'a yakın bölgelerde ise kırmızı tonlarda görülür. Dünyada bu tarz doğa olayları sürekli olur. Aslında göremediğimiz çok daha fazla ışık var. Herhangi bir şeye yorulmaması gereken kuzey ışıklarına doğanın bize sunduğu görsel ziyafet olarak bakmak lazım."

'Deprem olacağı anlamına asla gelmez'

Kuzey ışıklarının bazı ülkelerin turizmine de önemli katkı sunduğunu ifade eden Alaeddinoğlu, "Kuzey ışıklarını görmek, fotoğraflamak isteyen birçok insan, kutuplara yakın ülkeleri ziyaret ediyor. Ekvator'a yakın ülkelerde bu ışıkların sıklıkla görülme şansı çok düşük. Ülkemizde de birkaç ilde görüldü. Vatandaşlarımız da ışıkları görme, fotoğraflama imkanı buldu. Ülkemizde kırmızı tonlarda görülen ışıklar, kuzeydeki ülkelerde yeşil tonlarda görülecektir." diye konuştu.
Bu ışıkların depremle bir ilişkisinin olmadığı bilgisini veren Alaeddinoğlu, "Kırmızı ışıklar tamamen solar fırtına denilen doğa olayı sonucu oluşuyor. Bu ışıkların ülkemizde görülmesi deprem olacağı anlamına asla gelmez." dedi.
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