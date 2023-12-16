https://sputniknews.com.tr/20231216/meksika-devlet-baskanindan-arjantinlilere-bariscil-direnis-cagrisi-1078525007.html

Meksika Devlet Başkanı'ndan Arjantinlilere barışçıl direniş çağrısı

Meksika Devlet Başkanı'ndan Arjantinlilere barışçıl direniş çağrısı

Meksika Cumhurbaşkanı Obrador, Arjantin Cumhurbaşkanı'nın politikalarını eleştirerek bu politikaların geçmişte Arjantin ve Meksika'da zaten uygulandığını ve... 16.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-16T14:55+0300

2023-12-16T14:55+0300

2023-12-16T14:55+0300

dünya

meksika

andres manuel lopez obrador

arjantin

javier milei

dolar

vladimir putin

direniş

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Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador Arjantinlilere, üç haneli enflasyonu kontrol altına almak amacıyla derin bütçe kesintileri vaat ederek geçen hafta göreve başlayan Başkan Javier Milei'nin yeni hükümetini barışçıl bir şekilde protesto etmelerini tavsiye etti.Meksika Devlet Başkanı Obrador düzenlediği basın toplantısında Arjantin vatandaşlarının 'barışçıl sivil direnişi' benimsemeleri ve Milei'nin politikalarına şiddetle karşı çıkma eğiliminden kaçınmaları gerektiğini söyledi.Obrador açıklamasında "Arjantin halkına söyleyeceğim şey tahriklere kapılmamaları ve şiddete başvurmamanın siyasi açıdan etkili olduğudur. Kendinizi ifşa etmenize gerek yok, tacizden kaçınmalısınız, ancak bu protesto etmemek anlamına gelmiyor" dedi.Obrador, Arjantin'in yeni cumhurbaşkanının politikalarından memnun olmadığını yineledi ve bunları geçmiş deneyimlerle karşılaştırarak şu sözleri kaydetti:Milei'nin seçilmesinin ardından Obrador, Meksika Dışişleri Bakanlığı'nın Milei'yi zaferinden dolayı tebrik etmesine ve Milei ile yapıcı bir ilişki sürdürmeye çalışacağını duyurmasına rağmen "ırkçı, sınıfçı hükümetlerle" aynı fikirde olmadığını belirtmişti.Arjantin yeni Devlet Başkanı Javier Milei'nin dolara geçme kararını Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de eleştirmiş, yüzde 140'lık bir enflasyonun olduğu ortamda atılan bu adımın ülkenin egemenliğini önemli ölçüde yitirmesi anlamına geldiğini vurgulayarak, "Bu çok utanç verici olur, kendi ulusal paranı kaybetmek kendi egemenliğini kaybetmek demektir. Herhangi bir devlet, iç ekonomik sorunları çözerken öncelikle sosyal yükümlülükleri düşünür" sözlerini kaydetmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231208/arjantin-baskaninin-2017de-olen-kopegini-klonlattigi-ortaya-cikti-1078211047.html

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meksika, andres manuel lopez obrador, arjantin, javier milei, dolar, vladimir putin, direniş