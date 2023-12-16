https://sputniknews.com.tr/20231216/gizli-fon-davasinda-yeni-gelisme-secil-erzanin-kirdigi-telefon-onarildi-180-bin-mesaj-inceleniyor-1078535919.html

Gizli fon davasında yeni gelişme: Seçil Erzan'ın kırdığı telefon onarıldı, 180 bin mesaj inceleniyor

Gizli fon davasında yeni gelişme: Seçil Erzan'ın kırdığı telefon onarıldı, 180 bin mesaj inceleniyor

Futbol dünyasından ünlü isimlerin de mağdurları arasında olduğu milyonlarca dolarlık gizli fon dolandırıcılığı davasında önemli bir gelişme yaşandı. Seçil... 16.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-16T23:13+0300

2023-12-16T23:13+0300

2023-12-16T23:13+0300

türkiye

futbol

telefon

seçil erzan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/01/1077970764_0:533:1061:1130_1920x0_80_0_0_bce47f03015254d420d069b1574a9f3b.jpg

Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen dolandırıcılık davasında yeni gelişme yaşandı.NTV'nin haberine göre davanın bir numaralı sanığı eski banka müdürü Seçil Erzan'ın Tekirdağ Çorlu'daki evinde yapılan aramada, sağlam telefonun yanında ekranı kırık bir telefon ele geçirilmişti.Erzan ifadesinde, bankanın kendisine bir telefon ve hat tahsis ettiğini anlatmış, önceki telefonunu kırıp atmasını, yazışmaları da silmesi yönünde bir uyarıda bulunduğunu ileri sürmüştü.Seçil Erzan bunun üzerine korkuyla silebildiği kadar mesajı sildiğini, ekranını kırdığı telefonu ne olur ne olmaz diye atmadığını anlatmıştı.Erzan daha sonra verdiği ikinci ifadede ise telefonun ve yazışmaların kurtarılmasını istemişti.Seçil Erzan, bu mesajlarda kendisine yönelik tehditlerin net bir şekilde görüleceğini savunmuştu.Erzan özellikle Semih Kaya ve Fırat Özdemir isimlerine dikkat çekmişti.Kırık telefon İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde onarıldı, silinen mesajlar geri getirildi. 180 bin mesaj soruşturmada görevli polisler tarafından inceleniyor.Bu mesajlardan elde edilecek bilgilerin soruşturmanın seyri açısından büyük önem taşıdığı ifade edildi.

https://sputniknews.com.tr/20231215/secil-erzanin-tutukluluk-hali-ile-ilgili-yeni-gelisme-1078501796.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

futbol, telefon, seçil erzan