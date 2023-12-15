https://sputniknews.com.tr/20231215/secil-erzanin-tutukluluk-hali-ile-ilgili-yeni-gelisme-1078501796.html

Erzan soruşturması derinleşiyor: Fatih Terim'in hesap hareketlerinin incelenmesi talep edildi

Erzan soruşturması derinleşiyor: Fatih Terim'in hesap hareketlerinin incelenmesi talep edildi

Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen dolandırıcılık davasında savcılık, teknik direktör Fatih Terim'in hesap hareketlerinin incelenmesini talep... 15.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-15T16:35+0300

2023-12-15T16:35+0300

2023-12-15T17:26+0300

türkiye

seçil erzan

fon

fatih terim

denizbank

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Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen dolandırıcılık davasında savcılık, teknik direktör Fatih Terim'in hesap hareketlerinin incelenmesini talep etti.İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2'si tutuklu 7 sanık hakkında açılan davada, yeni bir gelişme yaşandı.Fatih Terim'in banka hesapları incelenecekSavcılık, 2 Haziran'da "müşteki" sıfatıyla ifade veren Terim'le ilgili banka hesap hareketlerinin dökümünü talep etti.Öte yandan, İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi dava kapsamında tutuklu yargılanan sanıklar Seçil Erzan ve Ali Yörük'le ilgili dosya üzerinden tutukluluk incelemesi yaptı.Heyet, sanıklar Erzan ve Yörük'ün tutukluluk halinin devamına hükmetti. Davanın ikinci duruşması 12 Ocak'ta yapılacak.Yüksek kar getirisi bulunan güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolcular Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu 19 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edilen Şube Müdürü Seçil Erzan’ın davasında dosya üzerinden tutukluluk incelemesi yapıldı. Dosya üzerinden yapılan tutukluluk incelemesinde tutuklu sanıklar Seçil Erzan ile Ali Yörük'ün tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.Erzan tutuklu kalacakYüksek kar getirisi bulunan güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolcular Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu 19 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edilen Şube Müdürü Seçil Erzan’ın davasında dosya üzerinden tutukluluk incelemesi yapıldı. Dosya üzerinden yapılan tutukluluk incelemesinde tutuklu sanıklar Seçil Erzan ile Ali Yörük'ün tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

https://sputniknews.com.tr/20231215/dilan-polat-ciftinin-sorusturmasina-iki-isim-daha-eklendi-1078495348.html

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