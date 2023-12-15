Türkiye
Erzan soruşturması derinleşiyor: Fatih Terim'in hesap hareketlerinin incelenmesi talep edildi
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Hastalık hastası olanlarda intihar oranı daha yüksek'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
Gazeteci Yavuz: Parti fark etmeksizin belediyeler rant aracı haline geldi
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
7 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD’li eski istihbarat subayı: Rus ordusu, gezegendeki en deneyimli ordu haline geldi
16:37
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
9 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: ‘Türkiye, ruhu bakımından NATO’dan çok daha ŞİÖ’ye yakın’
17:24
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
SESLİ HABER
‘ABD, Ortadoğu'daki konumunu sürdürmek için İsrail'e her türlü korumayı sağlıyor’
17:43
2 dk
SESLİ HABER
NYT: ‘ABD, yeni strateji geliştirmesi için Ukrayna'ya bir general gönderecek’
17:56
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
SESLİ HABER
Rusya Dışişleri: ‘ABD'nin Moskova'yı zorlayacağı yönündeki iddialar ‘saçma’
18:16
2 dk
SESLİ HABER
ABD basını: 'Ukrayna, ABD’den gerçek dışı beklentilere sahip’
18:26
2 dk
SESLİ HABER
Fransız gazetesi: ‘Putin, uluslararası arenaya muzaffer bir şekilde döndü’
18:44
2 dk
SESLİ HABER
ABD medyası: Ukrayna ordusunun seçkin tugayı çöküşün eşiğinde
18:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
SESLİ HABER
Eski NATO Başkomutanı: ‘Ukrayna, F-16 ve ATACMS tedarikinden yoksun kalabilir’
19:15
1 dk
SESLİ HABER
Elon Musk'tan Kiev'e: ‘Sonsuza dek kaybetti’
19:22
1 dk
SESLİ HABER
Biden gafa doymuyor: Kendisine soru sormaya kalktı
19:33
1 dk
SESLİ HABER
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı: ‘Ukrayna yanıtları yetersiz’
19:43
1 dk
SESLİ HABER
Rusya: ‘NATO ve AB'nin Ukrayna'daki olaylara dahlinden kazançlı çıkan ABD oldu’
19:51
1 dk
SESLİ HABER
ABD Temsilciler Meclisi Rusya'dan uranyum ithalatını yasaklayan tasarıyı kabul ett
20:11
2 dk
SESLİ HABER
Slovakya: F-16’ların NATO üslerinden havalanması Rusya için kırmızı çizgi
20:32
1 dk
SESLİ HABER
İtalya: ‘Ukrayna'nın AB üyeliği kısa sürede gerçekleşmeyecek’
20:43
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzman, Türkiye’nin F-16 sorununu değerlendirdi: ‘NATO, eşit ortaklar birliği değil’
21:12
2 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy'den itiraf: ‘Kiev'e yardım için ayrılan paranın büyük bölümü ABD'de kalıyor’
21:31
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Hapşırığını tutan bir kişinin nefes borusu yırtıldı
07:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
SESLİ HABER
ABD Temsilciler Meclisi, Biden'a yönelik azil soruşturmasına resmen onay verdi
11:21
2 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: ‘Türkiye, ruhu bakımından NATO’dan çok daha ŞİÖ’ye yakın’
11:43
2 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Mezarlık ücretlerine zam
12:05
85 dk
SESLİ HABER
ABD basını: ‘Batı, müzakereleri Ukrayna'da barışa ulaşmanın tek yolu olarak görüyor’
13:34
1 dk
SESLİ HABER
BM'nin milyon dolarları kayboldu
13:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
54 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ukrayna projesinin sonu
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy cephedeki ‘çıkmazı’ kış koşullarına bağlamaya çalıştı
17:43
2 dk
SESLİ HABER
İsviçreli vekil: Batı'da birçok kişi, Rusya'nın savunduğu değerleri paylaşıyor
17:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Hollanda Ukrayna'ya askeri yardımı kısabilir
18:14
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Putin ile Erdoğan yakın temas halinde
18:23
2 dk
SESLİ HABER
Rusya Dış İstihbarat Servisi Direktörü: Polonya, 'Ukrayna planından' vazgeçmiş değil
18:30
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzmandan ‘Montrö Sözleşmesi’ açıklaması: Türkiye'nin bölgesel merkez olma rolünü güçlendiriyor
18:39
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: NATO, Ukrayna'nın artık Batı'nın ilgi odağı olmadığını itiraf etti
18:49
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy ABD'de alenen aşağılandı
19:15
2 dk
SESLİ HABER
Putin satranç deneyimi ile ilgili bir anısını anlattı
19:24
2 dk
SESLİ HABER
Eski NATO Başkomutanı Stavridis: Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Rus ordusuyla kıyaslanamaz
19:44
1 dk
SESLİ HABER
Macaristan, Ukrayna'ya 50 milyar euro AB yardımı sunulmasını veto etti
19:53
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzman Yevseyev: ABD, Ukrayna’da ateşkesin sağlanmasını engelliyor
20:00
2 dk
SESLİ HABER
ABD Temsilciler Meclisi, Ukrayna'ya yardım tasarısını gündemine almayacak
20:10
2 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon danışmanı: NATO, Rusya'ya saldırmak için 2014’te Kiev'de darbe yaptı
20:19
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzman Markov: Putin, özellikle Türkiye’den olumlu bağlamda bahsetti
20:36
2 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20231215/secil-erzanin-tutukluluk-hali-ile-ilgili-yeni-gelisme-1078501796.html
Erzan soruşturması derinleşiyor: Fatih Terim'in hesap hareketlerinin incelenmesi talep edildi
Erzan soruşturması derinleşiyor: Fatih Terim'in hesap hareketlerinin incelenmesi talep edildi
Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen dolandırıcılık davasında savcılık, teknik direktör Fatih Terim'in hesap hareketlerinin incelenmesini talep... 15.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-15T16:35+0300
2023-12-15T17:26+0300
türkiye
seçil erzan
fon
fatih terim
denizbank
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/0d/1044951835_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_09e888853f8cc9f6ecff3e441d7234d5.jpg
Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen dolandırıcılık davasında savcılık, teknik direktör Fatih Terim'in hesap hareketlerinin incelenmesini talep etti.İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2'si tutuklu 7 sanık hakkında açılan davada, yeni bir gelişme yaşandı.Fatih Terim'in banka hesapları incelenecekSavcılık, 2 Haziran'da "müşteki" sıfatıyla ifade veren Terim'le ilgili banka hesap hareketlerinin dökümünü talep etti.Öte yandan, İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi dava kapsamında tutuklu yargılanan sanıklar Seçil Erzan ve Ali Yörük'le ilgili dosya üzerinden tutukluluk incelemesi yaptı.Heyet, sanıklar Erzan ve Yörük'ün tutukluluk halinin devamına hükmetti. Davanın ikinci duruşması 12 Ocak'ta yapılacak.Yüksek kar getirisi bulunan güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolcular Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu 19 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edilen Şube Müdürü Seçil Erzan’ın davasında dosya üzerinden tutukluluk incelemesi yapıldı. Dosya üzerinden yapılan tutukluluk incelemesinde tutuklu sanıklar Seçil Erzan ile Ali Yörük'ün tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.Erzan tutuklu kalacakYüksek kar getirisi bulunan güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolcular Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu 19 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edilen Şube Müdürü Seçil Erzan’ın davasında dosya üzerinden tutukluluk incelemesi yapıldı. Dosya üzerinden yapılan tutukluluk incelemesinde tutuklu sanıklar Seçil Erzan ile Ali Yörük'ün tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.
https://sputniknews.com.tr/20231215/dilan-polat-ciftinin-sorusturmasina-iki-isim-daha-eklendi-1078495348.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/0d/1044951835_55:0:1131:807_1920x0_80_0_0_3d0119d12bfa3d4111d03e5217ab9799.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
seçil erzan, fon, fatih terim, denizbank
seçil erzan, fon, fatih terim, denizbank

Erzan soruşturması derinleşiyor: Fatih Terim'in hesap hareketlerinin incelenmesi talep edildi

16:35 15.12.2023 (güncellendi: 17:26 15.12.2023)
© AA / Emrah YorulmazFatih Terim
Fatih Terim - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2023
© AA / Emrah Yorulmaz
Abone ol
Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen dolandırıcılık davasında savcılık, teknik direktör Fatih Terim'in hesap hareketlerinin incelenmesini talep etti. Öte yandan Erzan'ın tutukluluk halinin de devamına karar verildi.
Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen dolandırıcılık davasında savcılık, teknik direktör Fatih Terim'in hesap hareketlerinin incelenmesini talep etti.
İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2'si tutuklu 7 sanık hakkında açılan davada, yeni bir gelişme yaşandı.

Fatih Terim'in banka hesapları incelenecek

Savcılık, 2 Haziran'da "müşteki" sıfatıyla ifade veren Terim'le ilgili banka hesap hareketlerinin dökümünü talep etti.
Öte yandan, İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi dava kapsamında tutuklu yargılanan sanıklar Seçil Erzan ve Ali Yörük'le ilgili dosya üzerinden tutukluluk incelemesi yaptı.
Heyet, sanıklar Erzan ve Yörük'ün tutukluluk halinin devamına hükmetti. Davanın ikinci duruşması 12 Ocak'ta yapılacak.
Yüksek kar getirisi bulunan güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolcular Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu 19 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edilen Şube Müdürü Seçil Erzan’ın davasında dosya üzerinden tutukluluk incelemesi yapıldı.
Dosya üzerinden yapılan tutukluluk incelemesinde tutuklu sanıklar Seçil Erzan ile Ali Yörük'ün tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.
Dilan Polat gözaltına alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2023
TÜRKİYE
Polat çiftinin soruşturmasına iki isim daha eklendi
13:28

Erzan tutuklu kalacak

Yüksek kar getirisi bulunan güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolcular Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu 19 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edilen Şube Müdürü Seçil Erzan’ın davasında dosya üzerinden tutukluluk incelemesi yapıldı. Dosya üzerinden yapılan tutukluluk incelemesinde tutuklu sanıklar Seçil Erzan ile Ali Yörük'ün tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала