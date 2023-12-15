https://sputniknews.com.tr/20231215/dilan-polat-ciftinin-sorusturmasina-iki-isim-daha-eklendi-1078495348.html

Polat çiftinin soruşturmasına iki isim daha eklendi

Polat çiftinin soruşturmasına iki isim daha eklendi

Polatlar soruşturmasına daha önce yasadışı bahis suçundan hüküm giyen Veysel Şahin ve Derkan Başer’de eklendi. 15.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-15T13:28+0300

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türkiye

dilan polat

engin polat

soruşturma

dava

mahkeme

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Engin Polat ve Dilan Polat haklarında “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi”, “Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “Vergi kanununa muhalefet” suçlarından soruşturma başlattı. Şüphelilerden 16’sı tutuklanırken 10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.2 şüpheli daha soruşturmaya eklendiYeni MASAK raporunun eklendiği dosyaya iki şüpheli daha eklendi. Daha önce yasadışı bahis suçundan hüküm giyen Veysel Şahin ve Derkan Başer’de soruşturmaya şüpheli olarak eklendi.

https://sputniknews.com.tr/20231215/dilan-polat-cezaevinden-roportaj-verdi-bunlar-iftira-biz-calisarak-kazandik-1078486732.html

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dilan polat, engin polat, soruşturma, dava, mahkeme