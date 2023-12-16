https://sputniknews.com.tr/20231216/eski-pentagon-danismani-irak-abd-icin-cok-buyuk-bir-stratejik-felaket-oldu-1078527690.html

Eski Pentagon Danışmanı: Irak, ABD için çok büyük bir stratejik felaket oldu

Eski Pentagon Danışmanı: Irak, ABD için çok büyük bir stratejik felaket oldu

Eski ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Danışmanı Douglas Macgregor, Irak politikasının ABD için çok büyük bir stratejik felaket olduğunu söyledi. 16.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-16T17:00+0300

2023-12-16T17:00+0300

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dünya

abd

irak işgali

douglas macgregor

pentagon

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X platformundaki hesabından açıklama yapan Macgregor, ABD yönetimine Irak'tan çekilmesi tavsiyesinde bulundu.Macgregor, "Amerika, Irak'tan çıkmalı. Karada hala 5 binden fazla askerimiz ve 12 veya 13 üssümüz var. Hepsi de kolay hedefler. Ne için oradayız? Irak'ta başarısız olduğumuz gerçeğini gizlemek için mi?" sorularını yöneltti.Eski Pentagon danışmanı, Irak'ın çok büyük bir stratejik felaket olduğunu ve ABD'nin bu ülkede kaos yarattığını vurguladı.ABD ve müttefikleri, Mart 2003'te girdikleri Irak'taki askeri varlıklarını hala sürdürüyor.

https://sputniknews.com.tr/20231121/iraktaki-abd-ussu-ayn-el-esada-duzenlenen-saldiriyi-islami-direnis-orgutu-ustlendi-1077628679.html

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abd, irak işgali, douglas macgregor, pentagon