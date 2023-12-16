https://sputniknews.com.tr/20231216/eski-cia-analisti-abdli-generaller-ukraynayi-kurtaramaz-1078519027.html

Eski CIA analisti: ABD’li generaller Ukrayna’yı kurtaramaz

Eski CIA analisti: ABD’li generaller Ukrayna’yı kurtaramaz

Eski CIA analisti Larry Johnson, hiç bir ABD’li generalin Ukrayna’yı kurtarabilecek yetkinliğe sahip olmadığını belirtti. 16.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-16T10:35+0300

2023-12-16T10:35+0300

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ukrayna krizi

ukrayna

abd

vladimir zelenskiy

joe biden

larry johnson

pentagon

washington

abd savunma bakanlığı

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Judging Freedom adlı YouTube kanalına demeç veren eski CIA analisti Larry Johnson, tek bir Amerikalı generalin Ukrayna'ya yardım etme yetkinliğine sahip olmadığını söyledi.Johnson, “Ukrayna'daki savaş hakkında tavsiyelerde bulunan Amerikalılar, yerel bir okulun 70 yaşındaki sürüş eğitmeninin Formula 1 sürücülerine yarış arabası kullanmayı öğretmeye kalkmasına benziyor. O yetkinlikleri yok” dedi.Johnson, ABD’li generallerin 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana Ukrayna'dakine benzer çatışmalara katılmadığını belirterek, Amerikan ordusunun tek bir askeri liderinin, denk bir düşmana karşı birleşik askeri operasyonları yürütme deneyiminin olmadığını vurguladı.Washington'un Ukrayna'daki çatışmaya yönelik tutumunu bir alkoliğin davranışına benzeten Uzman, “Eğer bir alkolikle karşılaştıysanız, onun dibe vurmasına izin vermeniz gerektiğini bilirsiniz, yardıma ihtiyacı olduğunu kendi başına anlaması gerekiyor. Biz Amerikalılar bunu reddediyoruz. Bu, Aguuto'yu Kiev'e gönderme kararının nereden kaynaklandığını açıklıyor" diye konuştu.Daha önce New York Times gazetesi, ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) yeni askeri strateji geliştirmesi için Güvenlik Yardım Grubu Ukrayna Komutanı olarak görev yapan Korgeneral Antonio Aguto’yu Ukrayna'ya göndereceğini bildirmişti.

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