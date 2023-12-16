https://sputniknews.com.tr/20231216/chp-milletvekili-ali-fazil-kasap-saadet-partisine-gecti-milletvekili-sayisi-tekrar-20-oldu--1078521064.html

CHP Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Saadet Partisi’ne geçti: Milletvekili sayısı tekrar 20 oldu

CHP Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Saadet Partisi’ne geçti: Milletvekili sayısı tekrar 20 oldu

CHP Milletvekili Ali Fazıl Kasap Saadet Partisi’ne geçti. Dilekçe TBMM Genel Sekreterliği’ne verildi. Saadet Partisi’nin vekil sayısı yeniden 20 oldu. 16.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-16T11:51+0300

2023-12-16T11:51+0300

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türkiye

saadet partisi

chp

ali fazıl kasap

hasan bitmez

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Saadet Partisi, CHP'den istifa eden Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın katılımıyla, TBMM'de yeniden grup oluşturma çoğunluğunu elde etti. Saadet Partisinin sandalye sayısı, Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in vefatıyla 19'a düşmüş ve Meclis'te grup kurmak için gerekli olan en az 20 milletvekiline sahip olma kriterini kaybetmişti.CHP Kütahya Milletvekili Kasap, bugün partisinden istifa ederek, Saadet Partisine katıldı. Kasap'ın katılımıyla Saadet Partisinin milletvekili sayısı, grup kurmak için yeter sayı olan 20'ye ulaştı.CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, TBMM Genel Kurulunda yaptığı açıklamada, şunları belirtti:Günaydın, yarından itibaren Saadet Partisi Grubu'nun TBMM'de temsil edileceğini söyleyerek, "Muhalefetin söz hakkının kısıtlanmaması amacıyla bu tavrı almış bulunuyoruz. Tüm siyasal partilerden de bu tavra destek bekliyoruz." ifadesini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20231215/milletvekili-bitmezin-olumu-sonrasi-mecliste-saadet-gelecek-grubudustu-1078493273.html

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