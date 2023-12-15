https://sputniknews.com.tr/20231215/milletvekili-bitmezin-olumu-sonrasi-mecliste-saadet-gelecek-grubudustu-1078493273.html

Milletvekili Bitmez'in ölümü sonrası Meclis'te Saadet-Gelecek grubu düştü

Milletvekili Bitmez'in ölümü sonrası Meclis'te Saadet-Gelecek grubu düştü

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez’in hayatını kaybetmesiyle Meclis’te 20 milletvekiliyle temsil edilen Saadet-Gelecek grubu düştü. Bir siyasi... 15.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-15T12:42+0300

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politika

hasan bitmez

saadet

saadet partisi

meclis

tbmm

gelecek partisi

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TBMM’de bir vekili eksilen Saadet-Gelecek grubu, iç tüzük gereği grup kurmak için gereken 20 milletvekili kuralını yerine getiremediği için düşmüş oldu. Bitmez’in vefat etmesinin ardından Meclis’te 599 milletvekili kaldı.Bir siyasi partinin Meclis’te grup kurması için en az 20 milletvekili olması gerekiyor. 14 Mayıs’ta yapılan genel seçimde CHP listelerinden seçime giren ve 10’ar milletvekili çıkaran Saadet ve Gelecek partileri, Temmuz ayında Meclis’te ortak grup kurmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20231214/tbmm-kursusunde-bayilan-hasan-bitmez-hayatini-kaybetti-1078371858.html

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hasan bitmez, saadet, saadet partisi, meclis, tbmm, gelecek partisi