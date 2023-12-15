https://sputniknews.com.tr/20231215/milletvekili-bitmezin-olumu-sonrasi-mecliste-saadet-gelecek-grubudustu-1078493273.html
Milletvekili Bitmez'in ölümü sonrası Meclis'te Saadet-Gelecek grubu düştü
Milletvekili Bitmez'in ölümü sonrası Meclis'te Saadet-Gelecek grubu düştü
Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez’in hayatını kaybetmesiyle Meclis’te 20 milletvekiliyle temsil edilen Saadet-Gelecek grubu düştü. Bir siyasi... 15.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-15T12:42+0300
2023-12-15T12:42+0300
2023-12-15T12:47+0300
politika
hasan bitmez
saadet
saadet partisi
meclis
tbmm
gelecek partisi
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TBMM’de bir vekili eksilen Saadet-Gelecek grubu, iç tüzük gereği grup kurmak için gereken 20 milletvekili kuralını yerine getiremediği için düşmüş oldu. Bitmez’in vefat etmesinin ardından Meclis’te 599 milletvekili kaldı.Bir siyasi partinin Meclis’te grup kurması için en az 20 milletvekili olması gerekiyor. 14 Mayıs’ta yapılan genel seçimde CHP listelerinden seçime giren ve 10’ar milletvekili çıkaran Saadet ve Gelecek partileri, Temmuz ayında Meclis’te ortak grup kurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20231214/tbmm-kursusunde-bayilan-hasan-bitmez-hayatini-kaybetti-1078371858.html
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hasan bitmez, saadet, saadet partisi, meclis, tbmm, gelecek partisi
hasan bitmez, saadet, saadet partisi, meclis, tbmm, gelecek partisi
Milletvekili Bitmez'in ölümü sonrası Meclis'te Saadet-Gelecek grubu düştü
12:42 15.12.2023 (güncellendi: 12:47 15.12.2023)
Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez’in hayatını kaybetmesiyle Meclis’te 20 milletvekiliyle temsil edilen Saadet-Gelecek grubu düştü. Bir siyasi partinin Meclis’te grup kurması için en az 20 milletvekili olması gerekiyor.
TBMM
’de bir vekili eksilen Saadet-Gelecek
grubu, iç tüzük gereği grup kurmak için gereken 20 milletvekili
kuralını yerine getiremediği için düşmüş oldu. Bitmez’in
vefat etmesinin ardından Meclis’te 599 milletvekili
kaldı.
Bir siyasi partinin Meclis’te grup kurması için en az 20 milletvekili olması gerekiyor. 14 Mayıs’ta yapılan genel seçimde CHP listelerinden seçime giren ve 10’ar milletvekili çıkaran Saadet ve Gelecek partileri, Temmuz ayında Meclis’te ortak grup kurmuştu.