https://sputniknews.com.tr/20231214/tbmm-kursusunde-bayilan-hasan-bitmez-hayatini-kaybetti-1078371858.html

TBMM kürsüsünde bayılan Hasan Bitmez hayatını kaybetti

TBMM kürsüsünde bayılan Hasan Bitmez hayatını kaybetti

12 Aralık'ta TBMM'deki konuşması sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırılan Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez hayatını kaybetti. Bitmez iki gündür yoğun... 14.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-14T12:44+0300

2023-12-14T12:44+0300

2023-12-14T13:39+0300

politika

hasan bitmez

saadet partisi

tbmm

milletvekili

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilkent Şehir Hastanesi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, TBMM Genel Kurulunda fenalaştıktan sonra hastanede tedavi altına alınan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in vefat ettiğini bildirdi.Bitmez'in cenaze töreni ne zaman?Bitmez için Meclis'te bugün cenaze töreni düzenlenecek. Bitmez'in cenazesi yarın İstanbul'da Fatih Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Merkezefendi Mezarlığı'nda defnedilecek.Ne olmuştu?TBMM Genel Kurulu'nda, Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, kürsüde konuşurken fenalaşarak yere yığıldı.TBMM Genel Kurulu'nda, bütçe görüşmelerinde partisi adına söz alan Bitmez, kürsüde konuşmasını yaparken, aniden fenalaşarak yere düştü.Bu sırada diğer milletvekilleri, kürsüye doğru koşarak, Bitmez'e müdahalede bulunmak istedi. İlk müdahaleyi doktor milletvekilleri yaptı. Sağlık ekipleri Genel Kurul salonuna çağrıldı. Uzun süre kalp masajı yapılan Bitmez, sedye ile Genel Kurul salonundan çıkarıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Bitmez, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Hasan Bitmez kimdir?Hasan Bitmez 1969 yılında Giresun'un Alucra ilçesinde doğdu.İstanbul’da ilkokul eğitimi aldıktan sonra orta öğretimini Gebze İmam-Hatip Lisesi'nde tamamladı. Yüksek ise öğretimini El-Ezher Üniversitesi Usuluddin Fakültesinde gerçekleştirdi.Gebze İmam Hatip Lisesi Mezunlar Derneği kuruculuğunu üstlendi ve bir süre başkanlığını yaptı. Millî Gençlik Vakfı'nda 1999-2004 yılları arasında Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı yaptı. 2000 Yılında Anadolu Gençlik Dergisini kurdu ve derginin Genel yayın yönetmenliğini yaptı.Hasan Bitmez hangi partiden?Giresun'da 1969'da dünyaya gelen Bitmez, yükseköğrenimini El-Ezher Üniversitesi'nde tamamladı.Bitmez, Gebze İmam-Hatip Lisesi Mezunlar Derneği, Milli Gençlik Vakfı, Anadolu Gençlik Dergisi, International Islamic Federation of Student Organizations, International Youth Form, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi gibi pek çok sivil toplum kuruluşunda kuruculuk ve başkanlık görevleri başta olmak üzere çeşitli kademelerde görev yaptı.Hasan Bitmez hangi partiden?Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu üyesi olan Bitmez, İslam Birliği Araştırmaları Merkezi Başkanlığı ve Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcılığı görevlerini yürütüyordu.Arapça ve İngilizce bilen Bitmez, evli ve bir çocuk babasıydı.Meclis'te daha önce 3 milletvekilinin ölümüyle sonuçlanan vakalar yaşandıMeclis çatısı altında milletvekili ölümüyle sonuçlanan ilk olay, 10 Şubat 1925'te yaşandı.TBMM tutanaklarına göre, Genel Kurulun 10 Şubat 1925 tarihli oturumuna verilen arada, Ardahan Milletvekili Halit Paşa, bir tartışma sonucu silahla yaralandı. Kalbinden yara alan Halit Paşa, 14 Şubat 1925'te hayatını kaybetti.29 Mart 1989'da Siirt Milletvekili İdris Arıkan ile Siirt Milletvekili Zeki Çeliker arasında yaşanan tartışmayı ayırmak için araya giren DYP Siirt Milletvekili Mehmet Abdurrazak Ceylan, göğsünden vurularak TBMM'de hayatını kaybetti.TBMM Genel Kurulunda, 30 Ocak 2001'de içtüzük değişikliği görüşmeleri sırasında çıkan arbede sonucunda DYP Şanlıurfa Milletvekili Fevzi Şıhanlıoğlu, kalp krizi geçirerek kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

https://sputniknews.com.tr/20231213/saglik-bakani-kocadan-hasan-bitmezin-saglik-durumu-ile-ilgili-aciklama-1078435320.html

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