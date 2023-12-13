https://sputniknews.com.tr/20231213/saglik-bakani-kocadan-hasan-bitmezin-saglik-durumu-ile-ilgili-aciklama-1078435320.html
Sağlık Bakanı Koca'dan Hasan Bitmez ile ilgili açıklama: Durumu daha ciddi
Sağlık Bakanı Koca'dan Hasan Bitmez ile ilgili açıklama: Durumu daha ciddi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Saadet Partili milletvekili Hasan Bitmez'in sağlık durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Genel durumu düne göre... 13.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-13T19:49+0300
2023-12-13T19:49+0300
2023-12-13T20:46+0300
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sağlık
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Sağlık Bakanı Koca, TBMM Genel Kurulu'nda fenalaşan ve hastanede tedavi altına alınan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in sağlık durumuna ilişkin, "Solunum ve kalp akciğer pompası ile hayati fonksiyonları sağlanıyor. Genel durumunun düne göre daha ciddi olduğunu söyleyebilirim" dedi.Bilkent Şehir Hastanesi'ne gelen Bakan Koca, burada tedavisi süren Bitmez'in sağlık durumu hakkında doktorlardan ve yakınlarından bilgi aldı.Daha sonra gazetecilere açıklamada bulunan Koca, TBMM'de rahatsızlanarak Bilkent Şehir Hastanesi'ne getirilen Bitmez'in, hastanedeki ilgili tüm branş hekimleri ve sağlık personeli tarafından yakından takip edildiğini vurguladı.Koca, "Solunum ve kalp akciğer pompası ile hayati fonksiyonları sağlanıyor. Genel durumunun düne göre daha ciddi olduğunu söyleyebilirim. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231212/tbmmde-kursude-konusma-yapan-milletvekili-bayildi-1078360233.html
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hasan bitmez, sağlık, son dakika
hasan bitmez, sağlık, son dakika
Sağlık Bakanı Koca'dan Hasan Bitmez ile ilgili açıklama: Durumu daha ciddi
19:49 13.12.2023 (güncellendi: 20:46 13.12.2023)
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Saadet Partili milletvekili Hasan Bitmez'in sağlık durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Genel durumu düne göre daha ciddi" dedi.
Sağlık Bakanı Koca, TBMM Genel Kurulu'nda fenalaşan ve hastanede tedavi altına alınan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in sağlık durumuna ilişkin, "Solunum ve kalp akciğer pompası ile hayati fonksiyonları sağlanıyor. Genel durumunun düne göre daha ciddi olduğunu söyleyebilirim" dedi.
Bilkent Şehir Hastanesi'ne gelen Bakan Koca, burada tedavisi süren Bitmez'in sağlık durumu hakkında doktorlardan ve yakınlarından bilgi aldı.
Daha sonra gazetecilere açıklamada bulunan Koca, TBMM'de rahatsızlanarak Bilkent Şehir Hastanesi'ne getirilen Bitmez'in, hastanedeki ilgili tüm branş hekimleri ve sağlık personeli tarafından yakından takip edildiğini vurguladı.
Koca, "Solunum ve kalp akciğer pompası ile hayati fonksiyonları sağlanıyor. Genel durumunun düne göre daha ciddi olduğunu söyleyebilirim. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.