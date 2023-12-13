https://sputniknews.com.tr/20231213/saglik-bakani-kocadan-hasan-bitmezin-saglik-durumu-ile-ilgili-aciklama-1078435320.html

Sağlık Bakanı Koca'dan Hasan Bitmez ile ilgili açıklama: Durumu daha ciddi

Sağlık Bakanı Koca'dan Hasan Bitmez ile ilgili açıklama: Durumu daha ciddi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Saadet Partili milletvekili Hasan Bitmez'in sağlık durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Genel durumu düne göre... 13.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-13T19:49+0300

2023-12-13T19:49+0300

2023-12-13T20:46+0300

hasan bitmez

sağlık

son dakika

türkiye

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/0d/1064543260_0:11:1200:686_1920x0_80_0_0_fa6245cb7094c7109860f1a69f51d7d7.jpg

Sağlık Bakanı Koca, TBMM Genel Kurulu'nda fenalaşan ve hastanede tedavi altına alınan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in sağlık durumuna ilişkin, "Solunum ve kalp akciğer pompası ile hayati fonksiyonları sağlanıyor. Genel durumunun düne göre daha ciddi olduğunu söyleyebilirim" dedi.Bilkent Şehir Hastanesi'ne gelen Bakan Koca, burada tedavisi süren Bitmez'in sağlık durumu hakkında doktorlardan ve yakınlarından bilgi aldı.Daha sonra gazetecilere açıklamada bulunan Koca, TBMM'de rahatsızlanarak Bilkent Şehir Hastanesi'ne getirilen Bitmez'in, hastanedeki ilgili tüm branş hekimleri ve sağlık personeli tarafından yakından takip edildiğini vurguladı.Koca, "Solunum ve kalp akciğer pompası ile hayati fonksiyonları sağlanıyor. Genel durumunun düne göre daha ciddi olduğunu söyleyebilirim. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20231212/tbmmde-kursude-konusma-yapan-milletvekili-bayildi-1078360233.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hasan bitmez, sağlık, son dakika