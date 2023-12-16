https://sputniknews.com.tr/20231216/birlesmis-milletler-bombardiman-altinda-gazzeye-yardim-ulastirmak-mumkun-degil-1078527005.html

Birleşmiş Milletler: Bombardıman altında Gazze'ye yardım ulaştırmak mümkün değil

Birleşmiş Milletler: Bombardıman altında Gazze'ye yardım ulaştırmak mümkün değil

UNRWA'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Touma'nın medyaya yaptığı açıklamalara yer verildi. 16.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-16T16:29+0300

2023-12-16T16:29+0300

2023-12-16T16:29+0300

israil- filistin çatışması

birleşmiş milletler (bm)

birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa)

israil

israil-filistin

gazze

gazze şeridi

filistin

israil-filistin sorunu

bombardıman

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Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) İletişim Direktörü Juliette Touma, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarının devam ettiği Gazze'ye bombardıman nedeniyle yardım ulaştırmanın mümkün olmadığını belirtti.Touma, UNRWA'nın Gazze'de 1050 sığınma yerinin bulunduğunu ve yenilerinin açıldığını, ancak bunların aşırı kalabalık olduğunu söyledi.Sığınma yerlerinin dün yağan yağmur sonrasında çamur içerisinde kaldığına dikkati çeken Touma, UNRWA'nın yalnızca Refah sınırı yakınında faaliyet gösterebildiğini kaydetti.Touma, "Kısıtlamalar nedeniyle en çok ihtiyaç duyanlara ulaşamıyoruz ve görevimizi yerine getiremiyoruz. Gökyüzü bombalarla doluyken yardım ulaştıramayız" diyerek insani yardım arzının da"çok sınırlı olduğunu ifade etti.

https://sputniknews.com.tr/20231216/husiler-abd-israil-ya-da-batinin-tehditlerine-ragmen-filistin-davasindan-vazgecmeyecegiz-1078522122.html

israil

gazze

gazze şeridi

filistin

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birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa), israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, filistin, israil-filistin sorunu, bombardıman