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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231216/birlesmis-milletler-bombardiman-altinda-gazzeye-yardim-ulastirmak-mumkun-degil-1078527005.html
Birleşmiş Milletler: Bombardıman altında Gazze'ye yardım ulaştırmak mümkün değil
Birleşmiş Milletler: Bombardıman altında Gazze'ye yardım ulaştırmak mümkün değil
UNRWA'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Touma'nın medyaya yaptığı açıklamalara yer verildi. 16.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-16T16:29+0300
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Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) İletişim Direktörü Juliette Touma, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarının devam ettiği Gazze'ye bombardıman nedeniyle yardım ulaştırmanın mümkün olmadığını belirtti.Touma, UNRWA'nın Gazze'de 1050 sığınma yerinin bulunduğunu ve yenilerinin açıldığını, ancak bunların aşırı kalabalık olduğunu söyledi.Sığınma yerlerinin dün yağan yağmur sonrasında çamur içerisinde kaldığına dikkati çeken Touma, UNRWA'nın yalnızca Refah sınırı yakınında faaliyet gösterebildiğini kaydetti.Touma, "Kısıtlamalar nedeniyle en çok ihtiyaç duyanlara ulaşamıyoruz ve görevimizi yerine getiremiyoruz. Gökyüzü bombalarla doluyken yardım ulaştıramayız" diyerek insani yardım arzının da"çok sınırlı olduğunu ifade etti.
https://sputniknews.com.tr/20231216/husiler-abd-israil-ya-da-batinin-tehditlerine-ragmen-filistin-davasindan-vazgecmeyecegiz-1078522122.html
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birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa), israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, filistin, israil-filistin sorunu, bombardıman
birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa), israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, filistin, israil-filistin sorunu, bombardıman

Birleşmiş Milletler: Bombardıman altında Gazze'ye yardım ulaştırmak mümkün değil

16:29 16.12.2023
© AA / Ali Hassan JadallahUNRWA'nın faaliyet gösterdiği Gazze, Batı Şeria, Lübnan, Suriye ve Ürdün'de ‘iş sağlama çalışmalarını’ askıya alma ve yardımları azaltma kararı aldığına dair basında haberler yer almış, ancak iddialara ilişkin resmi bir açıklama yapılmamıştı.
UNRWA'nın faaliyet gösterdiği Gazze, Batı Şeria, Lübnan, Suriye ve Ürdün'de ‘iş sağlama çalışmalarını’ askıya alma ve yardımları azaltma kararı aldığına dair basında haberler yer almış, ancak iddialara ilişkin resmi bir açıklama yapılmamıştı. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2023
© AA / Ali Hassan Jadallah
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UNRWA'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Touma'nın medyaya yaptığı açıklamalara yer verildi.
Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) İletişim Direktörü Juliette Touma, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarının devam ettiği Gazze'ye bombardıman nedeniyle yardım ulaştırmanın mümkün olmadığını belirtti.
Touma, UNRWA'nın Gazze'de 1050 sığınma yerinin bulunduğunu ve yenilerinin açıldığını, ancak bunların aşırı kalabalık olduğunu söyledi.
Sığınma yerlerinin dün yağan yağmur sonrasında çamur içerisinde kaldığına dikkati çeken Touma, UNRWA'nın yalnızca Refah sınırı yakınında faaliyet gösterebildiğini kaydetti.
Touma, "Kısıtlamalar nedeniyle en çok ihtiyaç duyanlara ulaşamıyoruz ve görevimizi yerine getiremiyoruz. Gökyüzü bombalarla doluyken yardım ulaştıramayız" diyerek insani yardım arzının da"çok sınırlı olduğunu ifade etti.
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