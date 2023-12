https://sputniknews.com.tr/20231216/bakan-guler-1-ocaktan-bugune-kadar-irak-ve-suriyede-2-bin-84-terorist-etkisiz-hale-getirilmistir-1078527803.html

Bakan Güler: 1 Ocak'tan bugüne kadar 2 bin 84 terörist etkisiz hale getirildi

Bakan Güler: 1 Ocak'tan bugüne kadar 2 bin 84 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Güler, "1 Ocak'tan bugüne kadar Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindekiler dahil 2 bin 84 terörist etkisiz hale getirilmiştir" dedi. 16.12.2023

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle 2023 Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı'nda değerlendirmelerde bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.Bakanlık olarak Türkiye'nin huzur ve güvenliği için üstlendikleri görevleri başarıyla yerine getirdikleri yoğun bir yılı geride bırakırken artan şevk ve gayretle yeni yıla hazırlandıklarını söyleyen Güler, "Ortak ve milli meselemiz olan savunma ve güvenliğimize yönelik faaliyetlerimizin takibi, tezlerimizin iyi anlaşılması, bilinmesi, iç ve dış kamuoyuna doğru anlatılması ve dezenformasyona karşı mücadele edilmesi büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.Tüm faaliyetlerini büyük şeffaflık içinde icra ederken faaliyet alanlarına ve gelişmelere ilişkin kamuoyunu ilk elden bilgilendirmeyi sürdüreceklerini belirten Bakan Güler, "Sizlerin de yakından takip ettiği üzere, dünyanın kritik olaylar ve meydan okumalarla karşı karşıya olduğu hassas bir dönemden geçiyoruz" dedi.Son dönemdeki siyasi, askeri, sosyokültürel, ekonomik ve toplumsal alanlarda meydana gelen çok yönlü ve karmaşık gelişmelerin, özellikle savunma ve güvenlik konusunu her zamankinden daha önemli kıldığını vurgulayan Güler, şöyle devam etti:Güçlenen ve büyüyen Türkiye'nin güvenliğinin artık kendi sınırlarının ötesinde başladığı gerçeğini herkes görmeli ve kabullenmelidir. Bugün Türkiye Cumhuriyeti, bölgesinde huzur, güven ve istikrarın merkezi olarak gıpta ile takip edilmekte, kritik bölge ve coğrafyalarda getirdiği çözüm önerileri ile barış ve istikrara önemli katkılar sağlamaktadır."'Kararlı operasyonlar neticesinde 122 terörist teslim oldu'Bakan Güler, 'terörle mücadele konusunda Türk Silahlı Kuvvetlerinin, tehditleri ülke sınırlarına dayanmadan, kaynağında bertaraf etmeyi öngören dinamik ve proaktif savunma ve güvenlik stratejisi çerçevesinde, terörle mücadelesini başarıyla' sürdürdüğünü ifade etti. Operasyonlarla PKK'nın yurt içinde bitme noktasına geldiğini, sınır ötesinden Türkiye'ye yönelik saldırıların da bertaraf edildiğini söyleyen Güler, ülke sınırlarında kurulmak istenen 'terör koridoru'nun da parçalandığını kaydetti.Güler, "Bu kapsamda, 1 Ocak'tan bugüne kadar Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil 2 bin 84 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Özellikle, son 4 ayda icra ettiğimiz Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik, bir kısmında karadan ateş destek vasıtalarının da kullanıldığı etkili ve kapsamlı hava operasyonları ile toplam 1110 hedef imha edilmiş, 820 terörist etkisiz hale getirilmiştir" bilgisini verdi.PKK'ya ağır darbe indirerek Türkiye'nin mücadeledeki kararlılığının gösterildiğini ifade eden Bakan Güler, "Kararlı operasyonlarımız neticesinde teslim olmalar artmış, yıl içerisinde 122 terörist teslim olmuştur" dedi.Sözde "kale" dedikleri mağaralardan kafalarını çıkaramayan ve sıkışıp kalan teröristler için çıkış yolunun, Türk adaletine teslim olmaktan geçtiğini belirten Güler, sözlerini şöyle sürdürdü:'Terör, artık bir gündem olmaktan çıkmıştır'Bakan Güler, "Başta Şırnak ve Hakkari olmak üzere tarihi ve kültürel zenginlikleri olan şehirlerimizde terör, artık bir gündem olmaktan çıkmıştır. Bölge terörden temizlendikçe, güvenlik ve huzur temin edildikçe, hükümetimiz tarafından yürütülen hizmet siyasetiyle ulaştırmadan sağlığa, eğitimden spora, tarımsal kalkınmadan hayvancılığa, çevre-şehircilikten turizm ve kültüre kadar her alanda büyük yatırımlar hayata geçirilmiştir. Şu anda da artan bir ivmeyle bölgeye yönelik yeni yatırımlar devam etmektedir" ifadelerini kullandı.Suriye'de hayatın normalleşmesine yönelik insani yardım ve altyapıyı destekleme faaliyetlerinin de sürdüğünü anımsatan Bakan Güler, şöyle devam etti:'410'u FETÖ olmak üzere 590 terörist kolluk kuvvetlerine teslim edildi'Ülke sınırlarının, Cumhuriyet tarihinin en yoğun, en etkin tedbirleri ve çok katmanlı emniyet sistemi ile korunduğunu ifade eden Güler, hudut birliklerinin imkan ve kabiliyetlerinin sürekli geliştirildiğini belirtti.Milli Savunma Bakanı Güler, personel takviyesinin yanı sıra hudut hattında dünya standartlarında teknoloji yoğunluklu sistemlerin de etkin kullanıldığını anlatarak, şunları aktardı:İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalarİsrail ve Filistin arasındaki çatışmaları yakından takip ettiklerini dile getiren Güler, Türkiye'nin Gazze ile ilgili ilk günden bu yana sergilediği insani ve adaletli tutumu sürdürdüğünü söyledi.Bakan Güler, 12 Ekim'de Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda, İsveç dahil 30 ülkenin Hamas ile ilgili açıklamalar yaptığını hatırlattı.Toplantıda sadece Türkiye'nin vicdani ve adaletli yaklaşım ortaya koyduğunu belirten Güler, şunları kaydetti:Yunanistan ile ilişkilerin geliştirilmesinde tarihi bir dönemden geçildiğini belirten Güler, çözüm odaklı bir yaklaşımla dürüst ve yapıcı bir ilişkinin, iki ülkenin de yararına olacağına inancını dile getirdi.Güler, 13 Kasım'da Ankara'da yapılan Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı'nın Yunanistan ile ilişkileri daha da geliştirmek için güzel bir fırsat olduğunu belirterek, "Bu vesileyle, iki yıldan fazla bir süredir ara verilen 'heyetler arası görüşmeler' tekrar başlatılarak görüşmelere önümüzdeki sene de devam edilmesine yönelik görüş birliğine varılmıştır. Ayrıca, Güven Artırıcı Önlemlerin uygulanmasını kolaylaştırmak için bir İletişim Noktası (Point of Contact) mekanizması kurma kararı da alınmıştır" diye konuştu.Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısının 5'incisi kapsamında iki ülke adına önemli bir adım daha atıldığını dile getiren Güler, şunları söyledi:'Ülkemizin en önemli önceliklerinden birisi'Bakan Güler, Kıbrıs konusunda bugüne kadar ortaya konulan çözüm yöntemlerinden bir sonuç alınamadığına işaret ederek, "Kıbrıs meselesinin, Kıbrıs Türk halkının meşru çıkarlarını ve güvenliğini teminat altına alacak şekilde bir an önce çözüme kavuşturulması, ülkemizin en önemli önceliklerinden birisidir. Ada'da tek ve kesin çözüm, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesidir" ifadelerini kullandı.Güler, Kıbrıs'ta garanti ve ittifak antlaşmaları kapsamında bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da huzur, güvenlik ve refah için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.Azerbaycan'la ilgili olarak, Azerbaycanlıların haklı davalarında her zaman yanlarında olduklarını vurgulayan Güler, "Terör unsurlarına yönelik icra edilen Anti-Terör Operasyonu ile bugün, Karabağ'ın tamamında şanlı Azerbaycan bayrağının dalgalanmasından da büyük bir memnuniyet duyduğumuzu ifade ediyoruz" dedi.Bu yıl, Cumhuriyetin 100'üncü yılı ve Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev'in 100'üncü doğum yılı dolayısıyla iki ülkenin gücünü ve kararlılığını ortaya koyan geniş kapsamlı Mustafa Kemal Atatürk-2023 Tatbikatı dahil 14 ortak tatbikat gerçekleştirildiğini aktaran Güler, şöyle devam etti:'Libya'da barış, huzur ve güven ortamının oluşması için desteğimizi sürdüreceğiz'Bakan Güler, Libya ile Türkiye'nin son yıllardaki işbirliğinin artarak devam ettiğine dikkati çekerek, bugüne kadar 15 binden fazla Libyalı personele eğitim, yaklaşık 37 bin kişiye de sağlık desteği verdiklerini anlattı. Güler, "Amacımız, toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini sağlamış barış, huzur ve istikrar içerisinde yaşayan 'Tek ve Birleşik Libya'nın oluşumuna katkıda bulunmaktır. Bu konuda yoğun gayretler sarf ettiğimiz de bilinmelidir" dedi.Kasırga felaketi nedeniyle uluslararası yardım çağrısında bulunan Libya'ya yardım elini uzatan ilk ülkenin Türkiye olduğunu anımsatan Güler, "Uzattığımız bu yardım eli, Libya'nın doğusu ile ilişkilerimizin gelişmesine ve böylece Tek Libya faaliyetine de katkı sağlayan önemli bir adım olmuştur. Türkiye olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Libya'da barış, huzur ve güven ortamının oluşması için desteğimizi sürdüreceğiz" diye konuştu.Ukrayna krizine ilişkin Türkiye olarak, ilk günden itibaren, bu krize çözüm bulabilmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gayretlerin sürdürüldüğünü dile getiren Güler, "Temennimiz, tüm dünyayı etkileyen bu savaşın bir an önce son bulmasıdır" ifadelerini kullandı.Türkiye'nin koordinasyonunda hayata geçirilen ve etkinliğiyle tahıl krizinin aşılmasına büyük katkı sağlayan Karadeniz Tahıl Anlaşması'nın yeniden aktif hale gelmesi için de girişimleri sürdürmeye devam ettiklerini aktaran Güler, Karadeniz'de barış ve istikrarın yeniden tesisinin tüm dünya açısından önemini vurguladı.Güler, Karadeniz'deki dengeyi sağlayan Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin dikkatle, sorumlu ve tarafsız bir biçimde uygulandığını ve bunda kararlı olduklarını söyledi.Karadeniz'deki mayın tehlikesine karşı Türkiye öncülüğünde başlatılan "üçlü girişim" kapsamında Türkiye, Bulgaristan ve Romanya heyetlerinin yer aldığı Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu Toplantısı'nın 3'üncü turunu 22-23 Kasım'da Bakanlık ev sahipliğinde gerçekleştirdiklerini hatırlatan Güler, "11 Ocak 2024 tarihinde üç ülkenin Savunma Bakanlarının katılımıyla İstanbul'da imza töreninin yapılmasını da planlıyoruz" dedi.'NATO'nun aktif ve yapıcı bir üyesi olmaya devam ediyoruz'Türkiye'nin NATO'ya katkılarına ilişkin de Güler, Türkiye'nin NATO'daki görev ve sorumluklarını eksiksiz şekilde yerine getirdiğini bildirdi.Bu yıl haziran ve ekim aylarında NATO Savunma Bakanları toplantılarına katılım sağlayarak ittifak bünyesindeki karar alma süreçlerinin, Türkiye'nin beklentileri doğrultusunda şekillendirildiğini dile getiren Güler, "Türkiye, hem kuvvet katkısında hem de NATO misyon, operasyon ve karargahlarına katkıda ilk beş ülke arasındadır. NATO görevleri kapsamında Kosova'daki Barışı Destekleme Harekatına yüksek seviyede katkılarımızı da sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.Güler, 10 Ekim'de devraldıkları Balkanlar'daki en büyük NATO misyonu olan NATO Kosova Gücü (KFOR) Komutanlığı görevinin şeffaf ve tarafsız şekilde başarıyla yerine getirildiğine işaret ederek, "KFOR Komutanlığının yanı sıra, bu yıl NATO Mukabele Kuvveti Deniz Unsur Komutanlığı görevini üstlenirken, 3'üncü Kolordumuz da halen NATO Muharip Kolordu Karargahı görevini yürütmektedir" dedi.Hava Kuvvetleri unsurlarının, NATO Hava Polisliği Görevleri kapsamında 1 Aralık'ta Romanya'da konuşlandığını ve 4 ay süreyle bölgede görev yapacaklarını da söyleyen Güler, "NATO'nun aktif ve yapıcı bir üyesi olmaya devam ediyoruz. Bunu Finlandiya'nın üyeliğinde bir kez daha gösterdik. İsveç konusunda ise yapılan yasal değişiklikler tek başına bir anlam ifade etmiyor. Bizim için önemli olan somut ve uygulamaya dönük adımlar atılarak taahhütlerin yerine getirilmesidir." değerlendirmesini yaptı.Son dönemlerde Avrupa'da, Kur'an-ı Kerim'e yönelik "küstah" ve "iğrenç" saldırılar yapıldığını belirten Güler, Danimarka'nın geç de olsa bu durum karşısında kutsal kitaplara karşı "uygunsuz bir şekilde muamele etmeyi" yasaklayan yasayı kabul etmesini olumlu bulduğunu ifade etti. Güler, "Temennimiz, benzer eylemlerin yaşandığı, terörün farklı biçim ve tezahürlerinin bulunduğu diğer ülkelerin de gecikmeksizin benzer ve somut adımlar atmasıdır" diye konuştu.Bakan Güler, İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün ise Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanarak TBMM'ye sevk edildiğini, üyelikle ilgili son kararı TBMM'nin vereceğini anımsattı.'85 tatbikat başarıyla icra edildi'Güler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin halihazırda yürüttüğü tüm operasyonlar ve görevlerin yanı sıra karada, denizde, havada ve siber alandaki etkinlik ve caydırıcılığını daha da artırdığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:Bakanlık olarak çok yönlü yoğun faaliyetlerin yanı sıra 91 ülkeyle ikili ve çoklu yüz yüze ve telefonla 154 görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Güler, kardeş, dost ve müttefik ülkelerle askeri işbirliğini geliştirmek için askeri çerçeve anlaşmaları, askeri eğitim işbirliği ve askeri yardım anlaşmaları imzaladıklarını ifade etti.Bu bağlamda, kardeş, dost ve müttefik 88 ülke ile Askeri Çerçeve Anlaşması, 63 ülke ile Askeri Eğitim İşbirliği Anlaşması imzalandığını aktaran Güler, "Ayrıca 47 ülke ile Askeri Çerçeve Anlaşması ve 13 ülke ile de Askeri Eğitim İşbirliği Anlaşması imzalanmasına yönelik müzakere süreci devam etmektedir. Askeri Yardım anlaşmaları kapsamında ise bugüne kadar 20 ülke ile Askeri Mali İşbirliği Anlaşması ve 30 ülke ile Nakdi Yardım Uygulama Protokolü imzalanmıştır" bilgisini verdi.FETÖ ile mücadeleye de değinen Bakan Güler, elde edilen bilgi ve belgeler doğrultusunda FETÖ ile mücadelenin, büyük bir hassasiyetle devam ettiğini belirterek, "Hain örgütle mücadelemiz, iltisaklı tek bir personel kalmayıncaya dek tavizsiz bir şekilde ve kararlılıkla devam edecektir." ifadelerini kullandı.- Milli Savunma Üniversitesinde İngilizce eğitimSilahlı Kuvvetlerin üstün niteliklerinin artarak devam etmesi için Milli Savunma Üniversitesinin eğitim faaliyetlerini titizlikle sürdürdüğüne dikkati çeken Güler, "Halihazırda Milli Savunma Üniversitesi Müşterek Harp Enstitüsünde eğitim öğretim, tüm öğrenciler için dost ve müttefik ülkeler dahil Türkçe olarak verilmektedir. Ancak, gelen yoğun talepler üzerine Türkçeye ilave olarak anılan eğitimin İngilizce olarak da ayrı bir seminer halinde verilmesi için çalışmalarımızı başlatmış bulunuyoruz." diye konuştu.Güler, söz konusu seminer derslerinin 2024 yılı başından itibaren verilmeye başlanacağını belirtti.Askeralma faaliyetlerinin, 2019'da yürürlüğe konulan kanun çerçevesinde sürdürüldüğünü aktaran Güler, "Söz konusu kanun hükümlerinin yürürlüğe girmesinden bugüne kadar 2 milyon 817 bin 600 kişi askerlik yaparken, 641 bin 544 kişi de bedelli askerlik uygulamasından istifade etmiştir." bilgisini paylaştı.Savunma sanayiBakan Güler, içinde bulunulan hassas dönemde yerli ve milli savunma sanayinin öneminin her geçen gün daha da arttığına vurgu yaparak, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın desteği ve teşvikiyle yerlilik ve millilik oranı yüzde 80'lere ulaşan savunma sanayi ürünlerimizin de katkısıyla kahraman ordumuz kara, deniz, hava ve siber harekat alanlarında sürekli güçlenmektedir." dedi.Devam eden modernizasyon projeleri kapsamında 2023 yılı içinde çeşitli cins ve miktarda önemli harp silah, araç ve gereçlerinin envantere alındığını belirten Güler, bu kapsamda, askeri fabrikalarda, yerli ve milli kaynaklarla modernizasyon, bakım ve onarım faaliyetlerinin başarıyla yürütüldüğünü söyledi.Bakan Güler, tersanelerde, yerli savaş gemilerinin ve milli denizaltıların tasarlanıp inşa edildiğine işaret ederek, "Su üstü ve su altı platformların bakım ve onarımları gerçekleştirilmektedir. Bakanlığımıza bağlı ASFAT, başta MİLGEM ve Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı olmak üzere savunma sanayi alanında kritik projeleri başarıyla yürütmektedir" diye konuştu.Güler, Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ'nin de sahip olduğu köklü tecrübeyle milli proje ve yatırımlara öncelik verdiğini vurguladı.Türkiye'nin ürettiği, tasarladığı ve ihraç ettiği yerli ve milli savunma sanayi ürünleri ve bu alanda sahip olduğu imkan ve kabiliyetleriyle dünyada adından her geçen gün daha fazla söz ettirdiğini aktaran Güler, şunları kaydetti:- Savunma sanayi güvenliğiCumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığında, HİSAR ve SİPER Ürün-1'in seri üretim sözleşmelerinin imzalandığını hatırlatan Güler, "Özgün tasarım ve ileri teknoloji yetenekleriyle göz kamaştıran yerli ve milli savunma sanayimizde ulaştığımız seviye, ülkemizin ve asil milletimizin gurur kaynağı olmaktadır" değerlendirmesini yaptı.Bakan Güler, savunma sanayi firmalarınca üretilen yerli ve milli ürünlerin güvenliği konusuna da değinerek, şunları dile getirdi: F-16 tedariki ve modernizasyonu ile Eurofighter alımıBakan Güler, Hava Kuvvetlerinin gücünü artırmaya yönelik faaliyetlere ilişkin, şunları aktardı:Tedarik sürecinde en önemli hususun müttefiklerin birbirine yaptırım uygulamaması olduğuna dikkati çeken Güler, "Müttefiklerin, Türkiye'nin küresel ve bölgesel fonksiyonunu iyi anlaması, ona göre bu gibi tahdit uygulamalarından derhal vazgeçmesi gerektiğini her zaman ifade ediyoruz. Güçlü Türkiye'nin, güçlü Türk Silahlı Kuvvetlerinin, güçlü NATO ve güçlü ittifak demek olduğunu hatta güçlü terörle mücadele olduğunu vurguluyoruz" şeklinde konuştu.Güler, F-16 tedarik ve modernizasyonuna ilişkin süreç devam ederken, üzerinde durdukları ve en iyi alternatif olarak gördükleri tek uçağın Eurofighter Typhoon olduğunu söyledi.İlk aşamada 20, daha sonra da 20 olmak üzere en üst versiyon 40 Eurofighter Typhoon uçağı alma planları olduğunu belirten Güler, şöyle devam etti:Güler, önceliklerinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hayata geçirilen milli teknoloji hamlesi doğrultusunda, teknolojisiyle tecrübesiyle mühendislik altyapısı ve proje yönetim sistematiğiyle dünyada büyük yankı uyandıran savunma sanayisini daha da ileriye taşımak olduğunu ifade etti.- Doğal afetlerle mücadeleBakanlığın, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ilk anından itibaren tüm imkanlarıyla arama kurtarma, ulaştırma, güvenlik, barınma ve iaşe desteğiyle yaraların sarılması için seferber olduğunu belirten Güler, başta deprem bölgelerinde hayatın normalleştirilmesi olmak üzere ilgili bakanlık ve kurumlarla tam bir koordinasyon içinde çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından oluşturulan rezerv güç ile yangın söndürme çalışmalarına sağlanan desteğin de aralıksız sürdürüldüğünü belirterek, şunları anlattı:'Askerliğim' ve MSB mobil uygulamasıMilli Savunma Bakanı Güler, faaliyetlerinin yanı sıra askeralma süreçlerinin daha rahat bir şekilde yürütülebilmesi için oluşturulan "Askerliğim" uygulamasının, mart ayında e-Devlet üzerinden erişime sunulduğunu hatırlattı.Bakanlığın resmi internet sayfasında yer alan içeriklerin yanı sıra kullanıcıların anlık bildirimler ve duyurulara hızlı erişim sağlayabileceği, "Milli Savunma Bakanlığı Mobil Uygulaması"na da değinen Güler, uygulamanın kasım ayında mobil cihazlar üzerinden kullanıma sunulduğunu aktardı.'Türkiye ile birlikte olanlar kazanacak'Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, gerginlik ve çatışmaların savaşa evrildiği bu dönemde Türkiye'nin huzur, güven ve istikrarın merkezinde olarak, müzakere masalarının mimarı ve vazgeçilmez bir üyesi olduğunu vurguladı.Artık, Türkiye'yi içermeyen hiçbir değerlendirmenin kıymetiharbiyesinin bulunmadığını ve gelecek dönemde Türkiye ile olanların kazanacağını belirten Güler, şunları kaydetti:

