https://sputniknews.com.tr/20231216/abd-senatoru-graham-sinir-sorunumuz-cozulene-kadar-muttefiklerimize-yardim-yasaklanmali-1078520350.html

ABD Senatörü Graham: Sınır sorunumuz çözülene kadar müttefiklerimize yardım yasaklanmalı

ABD Senatörü Graham: Sınır sorunumuz çözülene kadar müttefiklerimize yardım yasaklanmalı

ABD'li Senatör Graham sınır sorunu çözülene kadar Washington'un müttefiklerine yardımın yasaklanmasını talep etti. 16.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-16T11:18+0300

2023-12-16T11:18+0300

2023-12-16T11:18+0300

dünya

abd

abd senatosu

lindsay graham

cumhuriyetçiler

joe biden

11 eylül saldırıları

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Senatör Lindsey Graham, ABD'nin güney sınırının tamamen açık olduğunu ve teröristlerin sınırdan geçtiğini, bunun da 2001 yılında New York'ta yaşanan trajedinin tekrarlanmasına yol açabileceğini söylediABD'li Cumhuriyetçi Senatör Graham, ülkenin güney sınırındaki sorun çözülene kadar ABD'nin hiçbir yabancı müttefikinin mali destek almaması konusunda ısrarcı olacağını söyledi.Daha önce Ukrayna'ya askeri destek verilmesini savunan Graham, sosyal paylaşım ağı X üzerinden yaptığı açıklamada, "Ülkemizi 11 Eylül'ün tekrarından koruyacak bir planımız olana kadar hiçbir yabancı müttefikin yardım almaması konusunda ısrarcı olmaya devam edeceğim" dedi. ABD'nin sınır güvenliği konusundaki politikasını değiştirmemesi halinde 2001 yılında New York'ta yaşanan trajedinin tekrarlanmasının 'kaçınılmaz olacağını' vurguladı.Washington yönetimi Ekim ayında Kongre'ye, ABD'de 1 Ekim'de başlayan 2024 mali yılı için, öncelikle İsrail ve Ukrayna'ya yardım etmek ve Asya-Pasifik bölgesinde Çin ve Rusya'ya karşı koymak için bir ek bütçe talebi göndermişti. Demokrat Başkan Joe Biden liderliğindeki yürütme organı bu amaçlar için toplamda yaklaşık 106 milyar dolar istemişti.Temsilciler Meclisi ve Senato'daki bazı Cumhuriyetçiler son zamanlarda Kiev'e mali yardımın devam etmesine karşı çıkmıştılar. Temsilciler Meclisi Başkanı, Ukrayna'ya daha fazla yardım yapılmasını ABD'nin güney sınırında daha sıkı kontroller yapılmasına bağlama niyeti konusunda birkaç kez uyarıda bulunmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20231212/abdli-senator-zelenskiyden-emir-almayacagiz-1078367267.html

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abd, abd senatosu, lindsay graham, cumhuriyetçiler, joe biden, 11 eylül saldırıları