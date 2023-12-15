https://sputniknews.com.tr/20231215/yerlikaya-duyurdu-interpol-kirmizi-bultenle-aranan-zakir-istanbulda-tutuklandi-1078485746.html

Yerlikaya duyurdu: İnterpol Kırmızı Bülten’le aranan 2 kişi İstanbul'da yakalandı

Yerlikaya duyurdu: İnterpol Kırmızı Bülten’le aranan 2 kişi İstanbul'da yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan İngiliz uyruklu Mohamed Zahir Miah'ın Büyükçekmece'de, Çin uyruklu Chen Xuefeng'in... 15.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-15T08:19+0300

2023-12-15T08:19+0300

2023-12-15T08:56+0300

türkiye

ali yerlikaya

operasyon

polis

interpol

arama

kırmızı bülten

tutuklama

tutuklama kararı

tutuklama emri

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Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İnterpol Kırmızı Bülten’le aranan ve Belçika’da ülke genelinde uyuşturucu dağıtımı organize eden örgüt elebaşı İngiliz uyruklu Mohammed Zakir Miah'ın Büyükçekmece’de, Vietnam’da ağır yaralama suçuyla aranan Çin uyruklu Chen Xuefeng'in Bağcılar’da yakalandığını duyurdu.Bakan Yerlikaya, "İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince yapılan müşterek çalışmalar sonucu, İnterpol tarafından çıkarılan kırmızı bülten ile aranan 2 kişi İstanbul’da yakalandı. Haklarında İnterpol tarafından Kırmızı Bülten çıkarılan Mohammed Zakir Mıah Büyükçekmece’de ve Chen Xuefeng ise Bağcılarda yapılan Kafes-20 operasyonlarıyla kıskıvrak yakalandı. Chen Xuefen’in Vietnam’a iade işlemleri tamamlandı" ifadelerini kullandı.

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ali yerlikaya, operasyon, polis, interpol, arama, kırmızı bülten, tutuklama, tutuklama kararı, tutuklama emri