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SON DAKİKA | Yerlikaya duyurdu: İnterpol Kırmızı Bülten’le aranan 2 kişi İstanbul'da yakalandı
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Yerlikaya duyurdu: İnterpol Kırmızı Bülten’le aranan 2 kişi İstanbul'da yakalandı
Yerlikaya duyurdu: İnterpol Kırmızı Bülten’le aranan 2 kişi İstanbul'da yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan İngiliz uyruklu Mohamed Zahir Miah'ın Büyükçekmece'de, Çin uyruklu Chen Xuefeng'in... 15.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-15T08:19+0300
2023-12-15T08:56+0300
türkiye
ali yerlikaya
operasyon
polis
interpol
arama
kırmızı bülten
tutuklama
tutuklama kararı
tutuklama emri
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Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İnterpol Kırmızı Bülten’le aranan ve Belçika’da ülke genelinde uyuşturucu dağıtımı organize eden örgüt elebaşı İngiliz uyruklu Mohammed Zakir Miah'ın Büyükçekmece’de, Vietnam’da ağır yaralama suçuyla aranan Çin uyruklu Chen Xuefeng'in Bağcılar’da yakalandığını duyurdu.Bakan Yerlikaya, "İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince yapılan müşterek çalışmalar sonucu, İnterpol tarafından çıkarılan kırmızı bülten ile aranan 2 kişi İstanbul’da yakalandı. Haklarında İnterpol tarafından Kırmızı Bülten çıkarılan Mohammed Zakir Mıah Büyükçekmece’de ve Chen Xuefeng ise Bağcılarda yapılan Kafes-20 operasyonlarıyla kıskıvrak yakalandı. Chen Xuefen’in Vietnam’a iade işlemleri tamamlandı" ifadelerini kullandı.
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ali yerlikaya, operasyon, polis, interpol, arama, kırmızı bülten, tutuklama, tutuklama kararı, tutuklama emri
ali yerlikaya, operasyon, polis, interpol, arama, kırmızı bülten, tutuklama, tutuklama kararı, tutuklama emri

Yerlikaya duyurdu: İnterpol Kırmızı Bülten’le aranan 2 kişi İstanbul'da yakalandı

08:19 15.12.2023 (güncellendi: 08:56 15.12.2023)
© İHAHakkında kırmızı bülten kararı bulunan Barış Boyun liderliğindeki suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma neticesinde adliyeye sevk edilen şüphelilerden 46’sı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan firari örgüt yöneticisi Zafer Boyun ise yakalanarak gözaltına alındı.
Hakkında kırmızı bülten kararı bulunan Barış Boyun liderliğindeki suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma neticesinde adliyeye sevk edilen şüphelilerden 46’sı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan firari örgüt yöneticisi Zafer Boyun ise yakalanarak gözaltına alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2023
© İHA
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan İngiliz uyruklu Mohamed Zahir Miah'ın Büyükçekmece'de, Çin uyruklu Chen Xuefeng'in Bağcılar'da yakalandığını duyurdu.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İnterpol Kırmızı Bülten’le aranan ve Belçika’da ülke genelinde uyuşturucu dağıtımı organize eden örgüt elebaşı İngiliz uyruklu Mohammed Zakir Miah'ın Büyükçekmece’de, Vietnam’da ağır yaralama suçuyla aranan Çin uyruklu Chen Xuefeng'in Bağcılar’da yakalandığını duyurdu.
Bakan Yerlikaya, "İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince yapılan müşterek çalışmalar sonucu, İnterpol tarafından çıkarılan kırmızı bülten ile aranan 2 kişi İstanbul’da yakalandı. Haklarında İnterpol tarafından Kırmızı Bülten çıkarılan Mohammed Zakir Mıah Büyükçekmece’de ve Chen Xuefeng ise Bağcılarda yapılan Kafes-20 operasyonlarıyla kıskıvrak yakalandı. Chen Xuefen’in Vietnam’a iade işlemleri tamamlandı" ifadelerini kullandı.
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