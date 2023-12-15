https://sputniknews.com.tr/20231215/ulke-puaninda-buyuk-degisim-en-cok-katki-yapan-takim-belirlendi-1078485542.html

Ülke puanında büyük değişim: En çok katkı yapan takım belirlendi

Ülke puanında büyük değişim: En çok katkı yapan takım belirlendi

Galatasaray'ın yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam ederken, Beşiktaş ile Fenerbahçe de Konferans Ligi grup aşamasında çıktıkları son mücadelelerde galip gelmeyi... 15.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-15T08:55+0300

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beşiktaş jimnastik kulübü

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Avrupa'daki temsilcilerimizden Beşiktaş ile Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi grup aşamasında çıktıkları son mücadelelerde rakiplerini mağlup etmeyi başardı.Fenerbahçe sahasında karşılaştığı Spartak Trnava'yı 4-0, Beşiktaş ise deplasmanda Lugona'yu 2-0 mağlup ederek grupları galibiyetle noktaladı. Ülke puanı açısından da kritik öneme sahip bu galibiyetler sonrasında Türkiye UEFA ülke puanı klasmanında yerini korudu.Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında sezonu ilk 2'de tamamlarsa, bir sonraki sezon Şampiyonlar Ligi'ne 3 takımla katılacak. Çünkü Şampiyonlar Ligi’nde takım sayısı artık 32’den 36’ya çıkacak ve 4 yeni kontenjandan 2’si, bir önceki sezon takımları toplamda en çok puanı toplayan iki ülkeye verilecek.En çok katkı Fenerbahçe'denUEFA ülke puanı sıralamasında şu ana kadar gösterdiği performansla Türk takımları içerisinde en çok katkıyı Fenerbahçe verdi. Sarı-lacivertlilerin 4.000 puan getirdiği dönemde Galatasaray, 3.375 puanlık katkıda bulundu. Beşiktaş ise 2 bin 250 puanla 3'üncü sırada yer aldı. Avrupa kupalarında ilk kez mücadele eden Adana Demirspor, bu sezon ülke puanını 0.875 puanlık katkı yaptı.Ülke puanı sıralamasında son durum:

https://sputniknews.com.tr/20231215/galatasarayin-uefa-avrupa-ligindeki-muhtemel-rakipleri-kesinlesti-1078484545.html

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galatasaray, galatasaray sk, fenerbahçe, trabzonspor, beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü