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Ülke puanında büyük değişim: En çok katkı yapan takım belirlendi
Ülke puanında büyük değişim: En çok katkı yapan takım belirlendi
Galatasaray'ın yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam ederken, Beşiktaş ile Fenerbahçe de Konferans Ligi grup aşamasında çıktıkları son mücadelelerde galip gelmeyi... 15.12.2023, Sputnik Türkiye
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Avrupa'daki temsilcilerimizden Beşiktaş ile Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi grup aşamasında çıktıkları son mücadelelerde rakiplerini mağlup etmeyi başardı.Fenerbahçe sahasında karşılaştığı Spartak Trnava'yı 4-0, Beşiktaş ise deplasmanda Lugona'yu 2-0 mağlup ederek grupları galibiyetle noktaladı. Ülke puanı açısından da kritik öneme sahip bu galibiyetler sonrasında Türkiye UEFA ülke puanı klasmanında yerini korudu.Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında sezonu ilk 2'de tamamlarsa, bir sonraki sezon Şampiyonlar Ligi'ne 3 takımla katılacak. Çünkü Şampiyonlar Ligi’nde takım sayısı artık 32’den 36’ya çıkacak ve 4 yeni kontenjandan 2’si, bir önceki sezon takımları toplamda en çok puanı toplayan iki ülkeye verilecek.En çok katkı Fenerbahçe'denUEFA ülke puanı sıralamasında şu ana kadar gösterdiği performansla Türk takımları içerisinde en çok katkıyı Fenerbahçe verdi. Sarı-lacivertlilerin 4.000 puan getirdiği dönemde Galatasaray, 3.375 puanlık katkıda bulundu. Beşiktaş ise 2 bin 250 puanla 3'üncü sırada yer aldı. Avrupa kupalarında ilk kez mücadele eden Adana Demirspor, bu sezon ülke puanını 0.875 puanlık katkı yaptı.Ülke puanı sıralamasında son durum:
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Ülke puanında büyük değişim: En çok katkı yapan takım belirlendi

08:55 15.12.2023
© AA / Serhat ÇetinkayaA Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 7. maçında Letonya ile Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu’nda karşılaştı. A Milli takım oyuncuları, kaydettikleri gol sonrası sevinç yaşadı.
A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 7. maçında Letonya ile Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu’nda karşılaştı. A Milli takım oyuncuları, kaydettikleri gol sonrası sevinç yaşadı. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2023
© AA / Serhat Çetinkaya
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Galatasaray'ın yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam ederken, Beşiktaş ile Fenerbahçe de Konferans Ligi grup aşamasında çıktıkları son mücadelelerde galip gelmeyi başardı. Bu galibiyetlerin ardından UEFA ülke puanı sıralaması da güncellendi.
Avrupa'daki temsilcilerimizden Beşiktaş ile Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi grup aşamasında çıktıkları son mücadelelerde rakiplerini mağlup etmeyi başardı.
Fenerbahçe sahasında karşılaştığı Spartak Trnava'yı 4-0, Beşiktaş ise deplasmanda Lugona'yu 2-0 mağlup ederek grupları galibiyetle noktaladı. Ülke puanı açısından da kritik öneme sahip bu galibiyetler sonrasında Türkiye UEFA ülke puanı klasmanında yerini korudu.
Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında sezonu ilk 2'de tamamlarsa, bir sonraki sezon Şampiyonlar Ligi'ne 3 takımla katılacak. Çünkü Şampiyonlar Ligi’nde takım sayısı artık 32’den 36’ya çıkacak ve 4 yeni kontenjandan 2’si, bir önceki sezon takımları toplamda en çok puanı toplayan iki ülkeye verilecek.

En çok katkı Fenerbahçe'den

UEFA ülke puanı sıralamasında şu ana kadar gösterdiği performansla Türk takımları içerisinde en çok katkıyı Fenerbahçe verdi. Sarı-lacivertlilerin 4.000 puan getirdiği dönemde Galatasaray, 3.375 puanlık katkıda bulundu. Beşiktaş ise 2 bin 250 puanla 3'üncü sırada yer aldı. Avrupa kupalarında ilk kez mücadele eden Adana Demirspor, bu sezon ülke puanını 0.875 puanlık katkı yaptı.
Ülke puanı sıralamasında son durum:
1.
İngiltere: 100.053
2.
İspanya: 85.989
3.
İtalya: 83.284
4.
Almanya: 81.052
5.
Fransa: 62.164
6.
Hollanda: 59.900
7.
Portekiz: 53.129
8.
Belçika: 46.000
9.
Türkiye: 37.100
10.
İskoçya: 35.650
Sarı kırmızılılar geri döndü: Galatasaray, Manchester United ile 3-3 berabere kaldı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2023
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Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri kesinleşti
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