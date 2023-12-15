https://sputniknews.com.tr/20231215/galatasarayin-uefa-avrupa-ligindeki-muhtemel-rakipleri-kesinlesti-1078484545.html
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri kesinleşti
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri kesinleşti
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında deplasmanda Kopenhag’a 1-0 mağlup olarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Galatasaray'ın play-off turundaki... 15.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-15T06:51+0300
2023-12-15T06:51+0300
2023-12-15T09:30+0300
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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son haftasında Danimarka'nın Kopenhag ekibine 1-0 yenilerek grubunu 3. bitiren Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri artık kesinleşti.Maç tarihleri belli oldu18 Aralık'ta çekilecek kura çekiminin ardından rakipler belli olacak. Galatasaray'ın play-off turundaki maçları 15-22 Şubat tarihlerinde oynanacak. Galatasaray ilk maçını 15 Şubat'ta evinde oynayacak.
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Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri kesinleşti
06:51 15.12.2023 (güncellendi: 09:30 15.12.2023)
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında deplasmanda Kopenhag’a 1-0 mağlup olarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Galatasaray'ın play-off turundaki muhtemel rakipleri netlik kazandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son haftasında Danimarka'nın Kopenhag ekibine 1-0 yenilerek grubunu 3. bitiren Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri artık kesinleşti.
18 Aralık'ta çekilecek kura çekiminin ardından rakipler belli olacak. Galatasaray'ın play-off turundaki maçları 15-22 Şubat tarihlerinde oynanacak. Galatasaray ilk maçını 15 Şubat'ta evinde oynayacak.