https://sputniknews.com.tr/20231215/ukraynada-bir-meclis-uyesi-toplantiyi-basip-cebindeki-el-bombalarini-patlatti-1078502421.html

Ukrayna'da bir meclis üyesi toplantıyı basıp cebindeki el bombalarını patlattı

Ukrayna'da bir meclis üyesi toplantıyı basıp cebindeki el bombalarını patlattı

Ukrayna'nın Zakarpatye Bölgesi'nde yerel meclis toplantısına giren bir üye, cebindeki 3 el bombasını çıkarıp odanın ortasına attı. Bombaların infilak etmesi... 15.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-15T16:52+0300

2023-12-15T16:52+0300

2023-12-15T16:52+0300

dünya

ukrayna

zakarpatya

el bombası

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/0f/1078502249_0:244:2775:1805_1920x0_80_0_0_e813e19cc7864c0c1a20b2cba2c5a199.jpg

Ukrayna İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Zakarpatye'deki Keretskovskiy köy meclisindeki toplantıda bir üye cebindeki el bombalarını patlattı.Patlama sonucu ilk belirlemelere göre, 6'sı ağır toplam 26 kişi yaralandı. 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken bu kişinin bombaları atan meclis üyesi olduğu ifade edildi.Olay yerine güvenlik güçleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

https://sputniknews.com.tr/20231215/yunan-savunma-bakani-dendias-turkiye-ile-islerin-bir-gecede-degismedigini-cok-iyi-biliyoruz-1078496587.html

ukrayna

zakarpatya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, zakarpatya, el bombası